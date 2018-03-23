Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • China ameaça reduzir compras de títulos do Tesouro americano
Guerra comercial

China ameaça reduzir compras de títulos do Tesouro americano

País asiático é o maior detentor estrangeiro da dívida dos EUA

Publicado em 23 de Março de 2018 às 17:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 17:11
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Gage Skidmore | Flickr
Em meio à guerra comercial entre Estados Unidos e China, o gigante asiático não descarta a possibilidade de reduzir as compras de títulos do Tesouro americano. É o que disse nesta sexta-feira o embaixador chinês nos EUA. Segundo ele, a medida é uma retaliação às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.
China diz a EUA que não tem medo de guerra comercial e divulga itens americanos que podem ter mais tarifas
"Estamos analisando todas as opções", disse o embaixador Cui Tiankai à Bloomberg Television, quando perguntado se a China consideraria a compra reduzida de títulos do Tesouro dos EUA. "É por isso que acreditamos que qualquer medida unilateral e protecionista prejudicaria todo mundo, inclusive os próprios Estados Unidos. Isso certamente prejudicaria a vida cotidiana das pessoas de classe média americanas, das empresas americanas e dos mercados financeiros".
A China é o maior detentor estrangeiro de títulos da dívida americana. Em janeiro, Pequim tinha o equivalente a US$ 1,17 trilhão. O montante representa 20% da dívida americana nas mãos de estrangeiros.
Os EUA não podem se dar ao luxo de uma demanda mais fraca por sua dívida, especialmente de seus principais compradores. A receita do país já será prejudicada pelo aumento dos déficits orçamentários nos próximos anos e pelos cortes de impostos aprovados em dezembro. Por isso, o Tesouro precisa vender ainda mais títulos para pagar as despesas do governo. O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) já está reduzindo as compras de títulos do Tesouro à medida que reduz gradualmente seu balanço patrimonial de US$ 4,4 trilhões.
Na quinta-feira (22), Trump instruiu seus funcionários a impor tarifas sobre US$ 60 bilhões em produtos chineses, depois que os EUA concluíram a China está violando a propriedade intelectual de empresas americanas. O presidente também ordenou que o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, proponha novas restrições de investimento às empresas chinesas dentro de 60 dias para proteger tecnologias consideradas estratégicas pelos EUA.
A China reagiu rapidamente, revelando tarifas de US$ 3 bilhões em importações americanas.
Na entrevista, Cui reiterou a posição chinesa de que a nação não quer uma guerra comercial, mas está preparada para responder se a situação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados