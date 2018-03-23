China ameaça reduzir compras de títulos do Tesouro americano

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Gage Skidmore | Flickr

Em meio à guerra comercial entre Estados Unidos e China, o gigante asiático não descarta a possibilidade de reduzir as compras de títulos do Tesouro americano. É o que disse nesta sexta-feira o embaixador chinês nos EUA. Segundo ele, a medida é uma retaliação às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

China diz a EUA que não tem medo de guerra comercial e divulga itens americanos que podem ter mais tarifas

"Estamos analisando todas as opções", disse o embaixador Cui Tiankai à Bloomberg Television, quando perguntado se a China consideraria a compra reduzida de títulos do Tesouro dos EUA. "É por isso que acreditamos que qualquer medida unilateral e protecionista prejudicaria todo mundo, inclusive os próprios Estados Unidos. Isso certamente prejudicaria a vida cotidiana das pessoas de classe média americanas, das empresas americanas e dos mercados financeiros".

A China é o maior detentor estrangeiro de títulos da dívida americana. Em janeiro, Pequim tinha o equivalente a US$ 1,17 trilhão. O montante representa 20% da dívida americana nas mãos de estrangeiros.

Os EUA não podem se dar ao luxo de uma demanda mais fraca por sua dívida, especialmente de seus principais compradores. A receita do país já será prejudicada pelo aumento dos déficits orçamentários nos próximos anos e pelos cortes de impostos aprovados em dezembro. Por isso, o Tesouro precisa vender ainda mais títulos para pagar as despesas do governo. O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) já está reduzindo as compras de títulos do Tesouro à medida que reduz gradualmente seu balanço patrimonial de US$ 4,4 trilhões.

Na quinta-feira (22), Trump instruiu seus funcionários a impor tarifas sobre US$ 60 bilhões em produtos chineses, depois que os EUA concluíram a China está violando a propriedade intelectual de empresas americanas. O presidente também ordenou que o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, proponha novas restrições de investimento às empresas chinesas dentro de 60 dias para proteger tecnologias consideradas estratégicas pelos EUA.

A China reagiu rapidamente, revelando tarifas de US$ 3 bilhões em importações americanas.