Chega a 26 o número de mortos em rompimento de represa no Laos

Moradores buscam refúgio no topo de uma casa no distrito de Attapeu, sudeste de Laos, nesta terça, 24, após fortes chuvas atingirem a região. Mais de 6600 pessoas estão desabrigadas Crédito: Estadão

Equipes de resgate do Laos localizaram mais sete corpos na região atingida pelo rompimento de uma represa hidrelétrica em construção no sudeste do país. O novo balanço eleva para 26 o número de mortos no desastre. A infraestrutura se rompeu na noite de segunda-feira, 22, e deixou mais de 130 pessoas desaparecidas e milhares de desalojados.

As operações de busca entraram no terceiro dia de resgate nesta quinta-feira, 26, e enfrentam dificuldades para acessar as regiões mais atingidas pela torrente que devastou oito vilarejos da província de Attapeu. Autoridades informam que 2,8 mil pessoas ilhadas foram resgatadas por helicópteros e barcos. Os moradores desalojados estão sendo encaminhadas a escolas na região, que servem agora de abrigo para mais de 1,3 mil famílias.