Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Chega a 26 o número de mortos em rompimento de represa no Laos
Desastre

Chega a 26 o número de mortos em rompimento de represa no Laos

Operações de resgate entram no terceiro dia na tentativa de localizar mais de 130 pessoas que permanecem desaparecidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 11:30

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 11:30

Moradores buscam refúgio no topo de uma casa no distrito de Attapeu, sudeste de Laos, nesta terça, 24, após fortes chuvas atingirem a região. Mais de 6600 pessoas estão desabrigadas Crédito: Estadão
Equipes de resgate do Laos localizaram mais sete corpos na região atingida pelo rompimento de uma represa hidrelétrica em construção no sudeste do país. O novo balanço eleva para 26 o número de mortos no desastre. A infraestrutura se rompeu na noite de segunda-feira, 22, e deixou mais de 130 pessoas desaparecidas e milhares de desalojados.
As operações de busca entraram no terceiro dia de resgate nesta quinta-feira, 26, e enfrentam dificuldades para acessar as regiões mais atingidas pela torrente que devastou oito vilarejos da província de Attapeu. Autoridades informam que 2,8 mil pessoas ilhadas foram resgatadas por helicópteros e barcos. Os moradores desalojados estão sendo encaminhadas a escolas na região, que servem agora de abrigo para mais de 1,3 mil famílias.
A represa hidrelétrica rachou na noite de segunda-feira, 23, liberando 5 bilhões de metros cúbicos de água sobre as aldeias na região. Estimada em US$ 1 bilhão, a obra estava em construção desde 2013. O projeto foi desenvolvido por uma joint venture formada pela laosiana Lao Holding State Enterprise, a tailandesa Rathaburi Eletricity Holding e pela sul-coreana Korea Western Power. As empresas alegam que as fortes chuvas foram responsáveis pelo vazamento e rompimento da infraestrutura e que estão atuando em cooperação com o governo do Laos no resgate às vítimas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados