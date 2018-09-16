Chega a 14 número de mortos nos EUA com passagem do furacão Florence

Autoridades doss atualizaram para 14 o número de mortes decorrentes da tempestade tropical (até então) Florence, das quais dez na Carolina do Norte e quatro na Carolina do Sul. Neste domingo, um jovem de 23 anos morreu após o caminhão em que ele estava ter perdido o controle em uma estrada alagada no condado de Georgetown, na Carolina do Sul. O motorista e outro passageiro sobreviveram.