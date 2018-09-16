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Furacão

Chega a 14 número de mortos nos EUA com passagem do furacão Florence

Mais cedo, autoridades da divisão de gerenciamento de emergências do Estado da Carolina do Norte informaram que 171 estradas estão fechadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2018 às 19:21

Publicado em 16 de Setembro de 2018 às 19:21

O Centro Nacional de Furacões disse que a chegada do Florence causará inundações "catastróficas" na Carolina do Norte e do Sul Crédito: Pixabay
Autoridades dos Estados Unidos atualizaram para 14 o número de mortes decorrentes da tempestade tropical (até então furacão) Florence, das quais dez na Carolina do Norte e quatro na Carolina do Sul. Neste domingo, um jovem de 23 anos morreu após o caminhão em que ele estava ter perdido o controle em uma estrada alagada no condado de Georgetown, na Carolina do Sul. O motorista e outro passageiro sobreviveram.
Mais cedo, autoridades da divisão de gerenciamento de emergências do Estado da Carolina do Norte informaram que 171 estradas estão fechadas, 100 a mais do que no sábado. Na Carolina do Sul, no condado de Columbus, equipes conseguiram resgatar 90 pessoas que estavam em áreas alagadas.
Órgãos do governo e grupos ambientais também estão monitorando possíveis problemas em propriedades com criações de suínos e aves localizadas em regiões sujeitas a inundações. Grandes criações normalmente contam com vastos poços de resíduos de animais que podem representar uma ameaça ambiental se forem inundados. Fonte: Associated Press.

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