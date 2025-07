Mundo

Chances de atingir a Terra? 4 asteroides em que cientistas estão de olho

Várias organizações monitoram de perto asteroides, e não apenas pelas ameaças que eles podem representar.

Os asteroides são corpos rochosos que sobraram da formação do nosso sistema solar , há cerca de 4,6 bilhões de anos. São mais de um milhão de asteroides conhecidos, e a maioria deles está concentrada no cinturão principal, orbitando o sol entre Marte e Júpiter. >

Alguns, no entanto, se aproximam da Terra e podem nos ajudar a entender a origem da vida, como explica Monica Grady, professora emérita de Ciências Planetárias e Espaciais na Open University no Reino Unido. >

"Há um aumento de interesse por objetos que se aproximam da Terra. Eles são monitorados de perto até que suas órbitas sejam conhecidas o suficiente para descartar um impacto e, às vezes, até prever um. Mais distante da Terra, buscamos objetos com uma composição incomum", diz Agata Rozeck, pesquisadora da Escola de Física e Astronomia da Universidade de Edimburgo, na Escócia. >

Aqui estão três dos principais asteroides atualmente monitorados, de acordo com os cientistas, e um asteroide extra que é tão importante que a Nasa lançou uma missão específica para estudá-lo. >

1. Apophis

Nomeado em homenagem ao deus egípcio do caos e da destruição, o asteroide Apophis foi descoberto em 2004.>

Na época, parecia haver uma pequena chance de atingir a Terra , mas a Nasa informou, posteriormente, que estava "confiante de que não havia risco de impacto do Apophis na Terra pelo menos nos próximos 100 anos".>

"Sabemos hoje que ele passará pela Terra com segurança no dia 13 de abril de 2029", disse Rozeck.>

De acordo com a Nasa, a gravidade da Terra também gerará uma força que mudará a órbita de Apophis em torno do sol e pode até causar pequenos deslizamentos de terra no asteroide.>