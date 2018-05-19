Cerimônia real é marcada por quebra de protocolos

Casamento príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Jonathan Brady

Numa cerimônia marcada por quebras do rígido protocolo da realeza britânica, a atriz Meghan Markle entrou na capela de São Jorge, em Windsor, sozinha, sendo recebida pelo príncipe Charles, pai de seu noivo, Harry, filho da falecida princesa Diana. Mas, ao invés de seguir do lado direito do futuro sogro, a noiva entrou do lado esquerdo. Harry tirou o véu do rosto da noiva antes mesmo dos votos, quebrando mais uma regra. Durante os votos, seguindo os passos da tradição deflagrada pela princesa Diana, a atriz decidiu não pronunciar a palavra "obediência".

Em inglês, os votos tradicionais para a mulher costumam citar "love, cherish and obey" (amar, cuidar e obedecer em português). Meghan, no entanto, omitiu a palavra obedecer dos votos e parou em "love and cherish" (amar e cuidar).

A cerimonialista Manuella Gonçalez atenta ainda para a rapidez da cerimônia.

 É uma cerimônia fora dos protocolos, em vários aspectos, como se esperava.

A cerimônia começou às 8h da manhã deste sábado, hora do Brasil, e seguiu estritamente os horários previstos. Às 9h, os noivos seguiam o passeio de carruagem. E às 9h30m entravam para a recepção oferecida pela rainha Elizabeth II, no Saint George's Hall, no Castelo de Windsor.

HARRY USA ALIANÇA

Homens da realeza britânica não são obrigados a usar aliança após o casamento, tradição que Harry recusou: ele fez questão de fazer a troca de alianças na hora dos votos. E contrariando ainda as regras da tradição britânica, em que a realeza evita demonstrar afeto em público, os noivos passaram o tempo todo de mãos dadas durante a cerimônia.

Ao segurar a mão de Meghan, Harry disse:

 Você está maravilhosa  e, dirigindo-se ao pai, disse:  Obrigado, "pa".

Harry estava esperando a noiva de frente, virado para a porta da capela  diferentemente de seu irmão, William, que permaneceu o tempo todo de costas.