CEO dos Jogos de Tóquio não garante Olimpíada em 2021

"Decidimos adiar os jogos por um ano. Isso significa que só podemos trabalhar duro na preparação do evento. Esperamos sinceramente que para o próximo ano a humanidade tenha sido capaz de superar a crise do coronavírus", disse Muto.

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, declarou estado de emergência nesta semana com duração de um mês para Tóquio e outras seis regiões do país como forma de tentar controlar o avanço da covid-19. Foram impostas restrições para combater o vírus.