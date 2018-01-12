Centenas de pessoas ficam presas em um trem no Japão devido à neve

Centenas de pessoas permaneceram presas por mais de 15 horas em um trem no nordeste do Japão entre esta quinta-feira, 11, e sexta-feira, 12, devido a uma forte nevasca, informou a companhia ferroviária JR East.
Devido à neve acumulada, o trem de quatro vagões e com 430 passageiros a bordo ficou preso em um cruzamento na cidade de Sanjo, na província de Niigata por volta das 19 horas de quinta-feira no horário local.
Devido à neve acumulada, o trem de quatro vagões e com 430 pessoas a bordo ficou preso em um cruzamento de nível na cidade de Sanjo, na prefeitura de Niigata, por volta das 19:00 da quinta-feira.
Os serviços de emergência e a companhia ferroviária, que atenderam os afetados durante a noite, conseguiram retirar na primeira hora da manhã uma parte das pessoas e por volta das 10h30 o trem começou a operar de novo.
Devido a fortes atrasos causados pela neve, os vagões iam cheios de passageiros e alguns viajam de pé. O trem tinha aquecimento e luz, e a companhia ferroviária serviu durante a note água e comidas para as pessoas.
Três passageiros tiveram de ser levados para um hospital próximo por desidratação mal-estar enquanto outros passageiros foram recolhidos por familiares durante a noite, informou a NHK.
A neve também deixou cerca de 300 veículos presos perto da saída de uma estrada na mesma região durante 12 horas até que os trabalhos de limpeza no local puderam ser terminados. /EFE