Centenas de pessoas ficam presas em um trem no Japão devido à neve

Cerca de 430 pessoas ficaram presas dentro de um trem, no Japão, que atolou pelo excesso de neve Crédito: Foto: Suo Takekuma/Kyodo News via AP

Centenas de pessoas permaneceram presas por mais de 15 horas em um trem no nordeste do Japão entre esta quinta-feira, 11, e sexta-feira, 12, devido a uma forte nevasca, informou a companhia ferroviária JR East.

Devido à neve acumulada, o trem de quatro vagões e com 430 passageiros a bordo ficou preso em um cruzamento na cidade de Sanjo, na província de Niigata por volta das 19 horas de quinta-feira no horário local.

Devido à neve acumulada, o trem de quatro vagões e com 430 pessoas a bordo ficou preso em um cruzamento de nível na cidade de Sanjo, na prefeitura de Niigata, por volta das 19:00 da quinta-feira.

Os serviços de emergência e a companhia ferroviária, que atenderam os afetados durante a noite, conseguiram retirar na primeira hora da manhã uma parte das pessoas e por volta das 10h30 o trem começou a operar de novo.

Devido a fortes atrasos causados pela neve, os vagões iam cheios de passageiros e alguns viajam de pé. O trem tinha aquecimento e luz, e a companhia ferroviária serviu durante a note água e comidas para as pessoas.

Três passageiros tiveram de ser levados para um hospital próximo por desidratação mal-estar enquanto outros passageiros foram recolhidos por familiares durante a noite, informou a NHK.