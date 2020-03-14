Casos de infecção por coronavírus na Itália ultrapassam os 21 mil

Autoridades da Itália anunciaram neste sábado (14) o maior aumento no número de infecções por coronavírus desde o início da epidemia no país. Foram identificados 3.497 novos casos nas últimas 24 horas, uma elevação de 20% em relação ao dia anterior. O total de pessoas infectadas com o Covid-19 na Itália agora é de 21.157, com 175 mortes, no país europeu mais afetado pelo vírus.