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175 mortes

Casos de infecção por coronavírus na Itália ultrapassam os 21 mil

Foram identificados 3.497 novos casos nas últimas 24 horas, uma elevação de 20% em relação ao dia anterior

Publicado em 14 de Março de 2020 às 17:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 17:33
Trabalhadores com vestimentas de proteção desinfetam a área em frente à principal estação ferroviária Centrale, em Milão, na Itália Crédito: Claudio Furlan
Autoridades da Itália anunciaram neste sábado (14) o maior aumento no número de infecções por coronavírus desde o início da epidemia no país. Foram identificados 3.497 novos casos nas últimas 24 horas, uma elevação de 20% em relação ao dia anterior. O total de pessoas infectadas com o Covid-19 na Itália agora é de 21.157, com 175 mortes, no país europeu mais afetado pelo vírus.
De acordo com o serviço nacional de saúde italiano, pouco mais da metade dos novos casos foram identificados na Lombardia, a populosa província no norte da Itália que é um dos epicentros da epidemia no país.

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