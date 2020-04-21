Casamento por teleconferência passa a ser permitido em Nova York

"Cerimônias de casamento virtuais. Não há desculpa agora quando a questão é casar. Sem desculpa. Você pode fazer isso por Zoom. Então, sim ou não?", brincou Cuomo, ao dizer que assinaria uma ordem executiva com a medida.

A oficialização do casamento tem os efeitos legais que muitos casais buscam, como o direito a compartilhar plano de saúde. Por isso, um condado em Ohio passou a autorizar casamentos por teleconferência em casos específicos, como dificuldades com plano de saúde ou quando um dos noivos é um profissional da área da saúde. O Estado de Colorado também adotou medidas semelhantes às de Nova York.