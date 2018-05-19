Casamento aponta busca de diálogo com as novas gerações

Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Pinterest

Na manhã deste sábado, o mundo irá parar para ver Harry, príncipe britânico, filho da falecida princesa Diana e sexto na linha de sucessão do trono do Reino Unido, se casar. Sua noiva não é integrante de uma dinastia europeia ou mesmo uma nativa. A chegada de Meghan Markle, uma atriz americana, birracial, divorciada e mais velha que o príncipe, à família real britânica levantou uma discussão na imprensa mundial sobre os novos momentos da casa de Windsor. Para Paula Acioli, coordenadora do curso de Formação Executiva em Moda, da Fundação Getúlio Vargas, o histórico ativismo de Meghan, defensora de causas femininas, é uma continuidade da valorização de causas femininas na família real britânica, iniciada com o divórcio de Diana e Charles, em 1996.

Até que ponto a chegada de Meghan Markle à família real pode ser encarada como um sinal dos novos tempos na casa dos Windsor?

A chegada de Meghan Markle à família real é a confirmação de todo o esforço da realeza britânica em se alinhar aos novos tempos, procurando diálogo com as novas gerações, que, certamente serão as futuras apoiadoras da continuidade do sistema monárquico no Reino Unido, uma das mais importantes e longevas famílias reais europeias. Quem assistiu ao seriado The Crown  que conta a trajetória de Elizabeth II  com certeza está entendendo o que esse casamento significa em termos de modernidade dessa instituição secular.

O irmão mais velho de Harry, William, se casou há poucos anos. Ainda assim, a mobilização em torno do casamento do príncipe mais jovem  sexto na linha de sucessão do trono  é tão grande quanto a de anos atrás. O que faz desse casamento um evento que mobiliza espectadores não apenas no Reino Unido, mas no mundo todo?

Desde o casamento de Elizabeth II, o primeiro enlace real a ser televisionado para o mundo, os casamentos da realeza britânica passaram a ser acontecimentos aguardados mundialmente, uma espécie de Oscar, onde as atenções se voltam para o que os noivos e convidados estão vestindo ou como estão se comportando. No casamento de Diana e Charles, nos anos 1980, houve uma audiência mundial incrível, e essa audiência só aumenta com o passar do tempo e, é claro, com a Internet. Serão bilhões de pessoas assistindo à transmissão, ávidos por todas as informações na transmissão: do vestido de Meghan e a presença de sua mãe (a curiosidade é grande sobre o que ambas estarão vestindo) às dúvidas se Kate, mesmo recém-saída da maternidade, aparecerá no casamento com os três filhos. O mundo continua uma aldeia global, ávida por novidades e fofocas.

Harry era, a seu modo, o "bad boy" da família real: vivia se metendo em confusões e escândalos típicos de jovens rebeldes. O mundo gostava desse rapaz cheio de atitude, mas seu comportamento, com certeza deveria ser motivo de preocupação para a realeza. O casamento com Meghan Markle, mesmo sendo ela ativista e extremamente moderna para os padrões reais, parece, na minha visão, ter sido uma espécie de alívio para a Casa Real, do tipo, o rebelde, finalmente vai tomar jeito e se casar. O casamento, como sabemos, é uma instituição sagrada para as realezas, pois dele saem os herdeiros que irão reinar.

Além de atriz, Meghan é uma ativista de diversas causas sociais, em especial às ligadas a questões femininas? O que se pode esperar dela na família real? As comparações com Diana, mãe de Harry, são justificadas? Meghan tem potencial para ser uma nova princesa do povo?

Costumo brincar que os casamentos de William e Harry, provam que até ativistas e feministas sonham em ser princesas  mesmo que a seu modo  e que uma coisa não impede a outra. Considero que esse processo de valorização das questões feministas começou com Diana, que, em um ato corajoso e inédito na realeza britânica do século XX, se divorciou de um príncipe. Na sequência, o casamento de William com Kate, plebeia, colega de universidade e de baladas foi amaciando ainda mais a História. E o que dizer de um casamento real que começou com um blind date, ou, encontro às escuras, entre Harry e Meghan? Percebo que, finalmente, e por motivos de continuidade da popularidade da casa real britânica, a família real está, finalmente, dando espaço para as novas gerações de princesas aparecerem e acontecerem. Kate e Meghan  assim como Diana  têm papel estratégico nos novos tempos que a realeza está vivendo. A diferença é que o destaque que Diana tinha na época em que era viva, era considerado concorrência, pois ela ofuscava o marido, Charles e outras figuras reais. Hoje, Kate e Meghan, com sua extrema beleza, inteligência e atitude são consideradas complementares e não concorrentes de seus pares.

A imprensa inglesa justifica a atenção dada à cerimônia afirmando que o casamento real é uma festa para o qual todos são convidados. Até que ponto essa percepção pode ser considerada verdadeira, e o que se pode esperar nessa nova era de interações entre a família real e a imprensa mundial?