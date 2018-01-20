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Califórnia

Casal preso por torturar 13 jovens planejava 14º filho, dizem irmãos

David e Louise Turpin fugiram juntos e dirigiram por mil quilômetros há 30 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2018 às 12:53

Publicado em 20 de Janeiro de 2018 às 12:53

Pais foram presos sob acusações de tortura e ameaça à infância Crédito: Riverside County SheriffENTITY_apos_ENTITYs Department
Presos sob fiança multimilionária por acusações de tortura contra os 13 filhos, David e Louise Turpin planejavam ter o 14º membro da prole pouco antes da detenção. Uma jovem de 17 anos conseguiu escapar do cativeiro  no qual os irmãos eram mantidos desnutridos, imundos e capturados  e relatar à polícia o cotidiano de abusos na casa de Perris, na Califórnia. O meio-irmão de Louise, Billy Lambert, e a irmã Teresa Robinette revelaram ao "Daily Mail" o começo do conturbado relacionamento, que minou a relação da americana detida com os parentes.
Os irmãos de Louise contaram à "DailyMail TV" que David Turpin, aos 24 anos, "sequestrou" Louise, então com 16, da escola em que ela estudava, em Princeton. Ele convenceu a diretoria a liberar a namorada sob sigilo e dirigiu com ela por mais de mil quilômetros sem avisar ou pedir o consentimento dos pais dela. O casal acabou pego pela polícia e foi levado de volta para casa. Teresa, que tinha 3 anos na ocasião, destaca que a relação da irmã nunca mais foi a mesma com a família.
Apesar da diferença de idade, a mãe de Louise, Philly, a deixava namorar com David por ser um jovem de família cristã e porque confiava na filha. Ainda assim, as duas mantinham segredo para o pai, Wayne. O pai só descobriu o namoro a partir da fuga, do desaparecimento e da confirmação da escola de que a aluna havia sido liberada e partido com o parceiro.
"Ele ficou furioso com a minha mãe por deixá-los namorar. Ele ficou chateado e disse que era culpa dele. Pelo telefone, ele falou para a Louise: 'Esta é a vida que você quer, você agora é uma adulta. Eu te amo e sempre serei o seu papai, mas agora você pode cuidar de si mesma'", recordou Teresa sobre o episódio.
Billy Lambert, meio-irmão da presa, destacou que foi o último parente a falar com Louise antes da revelação dos abusos e da prisão. Ela contou que iria comprar um ônibus escolar para a família e expressou o plano de ter um 14º filho.
"Aí ela me disse que queria outra criança. Eu perguntei: 'Você está falando sério? Por que você quer outra criança, você não tem filhos o suficiente?' Mas ela reforçou que queria outra criança", frisou o empreendedor, que mora no Tennessee.
As autoridades americanas atribuíram a David e Louise 75 acusações, como tortura, cárcere privado, abuso infantil, abuso de adultos dependentes. Ele, de 57 anos, também vai responder por atos sexuais com filhos menores de idade. Os dois se declaram inocentes e podem pegar a prisão perpétua, caso condenados.
"Eu tenho quatro irmãos agora, em vez de cinco. Ela está fora da minha árvore genealógica, está morta para mim", frisou Teresa, para quem a irmã sempre levou uma vida rica e feliz com os filhos, afastada dos parentes.
 
 
 

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