Casal indiano nomeia filhos recém-nascidos de Corona e Covid

Um casal indiano nomeou seus gêmeos recém-nascidos de Corona e Covid. Segundo o portal de notícias Al Jazeera, do Catar, os pais escolheram esses nomes para lembrá-los dos tempos difíceis pelos quais o mundo passou.

Combate ao coronavírus deve combinar ações do poder público e privado Crédito: Denisismagilov - stock.adobe.com

Os gêmeos, um menino e uma menina, nasceram em um hospital do governo na capital Raipur, do estado de Chhattisgarh, em 27 de março -dois dias depois que a quarentena entrou em vigor.

"O parto aconteceu depois de enfrentarmos várias dificuldades e, portanto, meu marido e eu queríamos tornar o dia memorável", disse Preeti Verma, mãe de gêmeos, à agência de notícias Press Trust da Índia.

Ela acrescenta que não teve ajuda da família no momento do nascimento, uma vez que seus familiares não puderam viajar para Raipur.

"Além disso, esses nomes são bonitos por si só, com Corona sendo 'coroa' em Latim", acrescentou Vinay Verma, o pai. "Queremos que o medo associado a esses nomes termine e que o público se concentre em saneamento e higiene".