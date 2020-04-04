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Covid-19

Casal indiano nomeia filhos recém-nascidos de Corona e Covid

'Queremos que o medo associado a esses nomes termine e desejamos que  lembrem dos tempos difíceis pelos quais passaram', diz o pai dos gêmeos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 15:20

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 15:20

Um casal indiano nomeou seus gêmeos recém-nascidos de Corona e Covid. Segundo o portal de notícias Al Jazeera, do Catar, os pais escolheram esses nomes para lembrá-los dos tempos difíceis pelos quais o mundo passou.
Combate ao coronavírus deve combinar ações do poder público e privado
Combate ao coronavírus deve combinar ações do poder público e privado Crédito: Denisismagilov - stock.adobe.com
Os gêmeos, um menino e uma menina, nasceram em um hospital do governo na capital Raipur, do estado de Chhattisgarh, em 27 de março -dois dias depois que a quarentena entrou em vigor.
"O parto aconteceu depois de enfrentarmos várias dificuldades e, portanto, meu marido e eu queríamos tornar o dia memorável", disse Preeti Verma, mãe de gêmeos, à agência de notícias Press Trust da Índia.
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Ela acrescenta que não teve ajuda da família no momento do nascimento, uma vez que seus familiares não puderam viajar para Raipur.
"Além disso, esses nomes são bonitos por si só, com Corona sendo 'coroa' em Latim", acrescentou Vinay Verma, o pai. "Queremos que o medo associado a esses nomes termine e que o público se concentre em saneamento e higiene".
O casal afirma que houve pressão da família por conta da escolha dos nomes, e que eles poderiam mudar sua decisão mais tarde, renomeando seus filhos.

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