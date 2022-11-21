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Tráfico internacional

Casal de comissários brasileiros é preso com drogas em voo em Miami

Segundo a polícia de Miami, Marcelo Chaves, 44, e Ronald Maldonado, 35, foram detidos após uma fiscalização aleatória, onde foram encontrados ketamina líquida, GBL e metanfetamina
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 nov 2022 às 11:33

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 11:33

Marcelo Chaves e Ronald Maldonado são acusados de tráfico de drogas
Marcelo Chaves e Ronald Maldonado são acusados de tráfico de drogas Crédito: Divulgação/Miami-Dade Police
Dois comissários de bordo brasileiros, que também são namorados, foram presos no Aeroporto Internacional de Miami (EUA) na terça-feira (15), acusados de tráfico de drogas.
De acordo com a emissora norte-americana NBC, Marcelo Chaves, 44, e Ronald Maldonado, 35, foram detidos carregando ketamina líquida, GBL (conhecida como a droga do estupro) e metanfetamina.
A polícia de Miami também informou que ambos trabalham para a companhia Delta Air Lines e residem em Nova York.
Segundo os relatórios, um oficial da Patrulha de Fronteira e Alfândega dos EUA realizou uma verificação aleatória dos dois comissários, depois que eles chegaram em um voo da American Airlines.
Durante a verificação, o agente encontrou frascos contendo ketamina líquida e GBL, junto com 14 comprimidos de metanfetamina.
Durante o depoimento, Marcelo Chaves explicou que ele e Ronald Maldonado, seu namorado, estavam usando drogas no Brasil, mas disse não saber como as substâncias foram parar nos frascos, diz um relatório das autoridades.
Os dois homens foram autuados e encaminhados a uma prisão pelas autoridades. O UOL busca contato de familiares dos comissários para comentar o caso e atualizará a matéria caso haja manifestação.
Em um comunicado à imprensa, um porta-voz da Delta afirmou que o incidente ocorreu durante o momento em que os dois homens estavam de folga. Chaves e Maldonado foram suspensos.
"A Delta coopera continuamente com as entidades policiais e os dois comissários de bordo em questão foram suspensos enquanto aguardam o resultado de uma investigação", diz a nota.

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