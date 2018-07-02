Casal brasileiro é detido com 50 cápsulas de cocaína dentro dos corpos

A Polícia de Israel deteve um casal procedente brasileiro que tentou entrar no país com 50 cápsulas de cocaína escondidas dentro do próprio corpo no valor de milhares de euros Crédito: Luísa Torre

A Polícia de Israel deteve um casal procedente brasileiro que tentou entrar no país com 50 cápsulas de cocaína escondidas dentro do próprio corpo no valor de milhares de euros.

"A investigação começou quando o casal chegou ao Aeroporto Internacional de Ben Gurion no dia 17 de junho", afirmou a polícia em um comunicado nesta segunda-feira, 2. Pouco depois, as autoridades confirmaram que se tratava de tráfico de cocaína.

As forças de segurança suspeitaram de duas pessoas "de cerca de 40 anos" e as detiveram para submetê-las a interrogatório. Conforme ele avançava, os agentes consideraram a possibilidade de que os suspeitos levassem drogas em seus corpos e o casal foi levado a um hospital para ser examinado.

"No hospital foram encontradas 50 cápsulas e (dentro de todas elas) um peso total de meio quilo (de cocaína)", detalhou a nota.

A Embaixada do Brasil em Israel não quis comentar o caso, alegando que mantém a confidencialidade dos cidadãos brasileiros.