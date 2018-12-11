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Ataques acústicos

Casa Branca fecha escritório migratório em Cuba

O Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA informou que os serviços consulares na embaixada em Havana estão praticamente paralisados

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 09:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 09:55
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O governo de Donald Trump anunciou na segunda-feira, 10, o fechamento do escritório permanente de serviços migratórios em Cuba, encarregado de tramitar documentos de viagem, vistos e permissões de residência nos EUA.
O Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA informou que os serviços consulares na embaixada em Havana estão praticamente paralisados devido à redução de pessoal nessa missão em razão dos supostos ataques acústicos que afetaram a saúde de diplomatas americanos.
As informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.

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