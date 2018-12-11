Casa Branca fecha escritório migratório em Cuba

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr

O governo de Donald Trump anunciou na segunda-feira, 10, o fechamento do escritório permanente de serviços migratórios em Cuba, encarregado de tramitar documentos de viagem, vistos e permissões de residência nos EUA.

O Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA informou que os serviços consulares na embaixada em Havana estão praticamente paralisados devido à redução de pessoal nessa missão em razão dos supostos ataques acústicos que afetaram a saúde de diplomatas americanos.

As informações são do jornal