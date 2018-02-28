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Tóxico

Carta enviada para base militar faz 11 passarem mal nos EUA

Três pessoas são hospitalizadas após abertura de pacote suspeito, dizem bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 23:31

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 23:31

Pelo menos 11 pessoas passaram mal após a abertura de uma carta na base militar de Fort Myer (Virgínia), nos arredores de Washington. Os bombeiros da região relataram que três pessoas foram hospitalizadas.
A carta havia sido aberta no prédio administrativo da base, que fica em Arlington, próxima ao Pentágono  sede da Defesa dos EUA.
De acordo com Leah Rubalcaba, porta-voz da base, os funcionários começaram a passar mal logo após a abertura do pacote.
Nas últimas semanas, uma onda de pacotes suspeitos deixou os EUA em alerta. Cartas enviadas para o filho mais velho do presidente Donald Trump, Don Jr, e para o escritório do ex-presidente Barack Obama geraram sustos, mas não continham materiais tóxicos.
 

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