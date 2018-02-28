Carta enviada para base militar faz 11 passarem mal nos EUA

Pelo menos 11 pessoas passaram mal após a abertura de uma carta na base militar de Fort Myer (Virgínia), nos arredores de Washington. Os bombeiros da região relataram que três pessoas foram hospitalizadas.

A carta havia sido aberta no prédio administrativo da base, que fica em Arlington, próxima ao Pentágono  sede da Defesa dos EUA.

De acordo com Leah Rubalcaba, porta-voz da base, os funcionários começaram a passar mal logo após a abertura do pacote.

Nas últimas semanas, uma onda de pacotes suspeitos deixou os EUA em alerta. Cartas enviadas para o filho mais velho do presidente Donald Trump, Don Jr, e para o escritório do ex-presidente Barack Obama geraram sustos, mas não continham materiais tóxicos.