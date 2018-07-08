Carta de Meghan Markle adolescente é revelada por diretora de escola

Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @hrhmeghanmarkle

Uma carta escrita por Meghan Markle em 1993, quando ainda era uma adolescente, pode trazer um pouco mais da verdadeira personalidade da nova Duquesa de Sussex.

O documento foi revelado pela diretora da escola para o documentário "How to Bag a Prince", produzido em duas partes pelo canal britânico Channel 5.

Christine Knudsen comandava a Immaculate Heart High School, na Califórnia, quando Meghan estudava ali, na década de 1990. Segundo o jornal Daily Mail, no documentário, a ex-diretora conta que recebeu a carta de uma das colegas da ex-atriz de "Suits".

A colega era uma menina muito tímida e um tanto solitária, e os professores acreditam que isso revela como Meghan sempre foi uma garota sensível, bondosa e compassiva.

"Meghan escreveu uma nota muito carinhosa", disse Christine. "Mesmo elas não sendo amigas muito próximas. Isso só mostra o verdadeiro coração dela", acredita.

A carta dizia: "Querida Michelle, você é tão forte e tão maravilhosa - sua coragem e força em tempos difíceis são tão admiráveis quanto seu otimismo e sua natureza amigável. Eu sou tão sortuda em ter você no meu grupo e em poder te guiar nesta aventura. Nunca deixe de compartilhar seu lindo espírito e sempre se lembre de quão especial você é. Estou aqui se você precisar de mim. Eu te amo, Meghan."