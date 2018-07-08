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Documentário

Carta de Meghan Markle adolescente é revelada por diretora de escola

História é parte do documentário 'How to Bag a Prince', produzido pelo canal britânico Channel 5 e que vai ao ar a partir de hoje no Reino Unido

Publicado em 08 de Julho de 2018 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2018 às 20:38
Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @hrhmeghanmarkle
Uma carta escrita por Meghan Markle em 1993, quando ainda era uma adolescente, pode trazer um pouco mais da verdadeira personalidade da nova Duquesa de Sussex.
O documento foi revelado pela diretora da escola para o documentário "How to Bag a Prince", produzido em duas partes pelo canal britânico Channel 5.
Christine Knudsen comandava a Immaculate Heart High School, na Califórnia, quando Meghan estudava ali, na década de 1990. Segundo o jornal Daily Mail, no documentário, a ex-diretora conta que recebeu a carta de uma das colegas da ex-atriz de "Suits".
A colega era uma menina muito tímida e um tanto solitária, e os professores acreditam que isso revela como Meghan sempre foi uma garota sensível, bondosa e compassiva.
"Meghan escreveu uma nota muito carinhosa", disse Christine. "Mesmo elas não sendo amigas muito próximas. Isso só mostra o verdadeiro coração dela", acredita.
A carta dizia: "Querida Michelle, você é tão forte e tão maravilhosa - sua coragem e força em tempos difíceis são tão admiráveis quanto seu otimismo e sua natureza amigável. Eu sou tão sortuda em ter você no meu grupo e em poder te guiar nesta aventura. Nunca deixe de compartilhar seu lindo espírito e sempre se lembre de quão especial você é. Estou aqui se você precisar de mim. Eu te amo, Meghan."
"How to Bag a Prince" vai ao ar no Reino Unido neste domingo (8), e no próximo, 15.

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