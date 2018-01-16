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Carro 'voa' e fica preso no primeiro andar de consultório de dentista

Homem dirigia sob efeito de drogas quando ocasionou o acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 19:31

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 19:31

Carro 'voa' nos EUA Crédito: Orange County | Fire Authority | Twitter
A câmera de segurança de um consultório de um dentista na Califórnia, nos Estados Unidos, registrou o momento em que um carro perdeu o controle e foi arremessado contra o estabelecimento na altura do primeiro andar.
O vídeo mostra que o automóvel bateu de frente com a divisória das pistas e a força do impacto o arremessou pelos ares. O caso aconteceu por volta das cinco horas da manhã deste domingo, 14, por isso não havia ninguém no local.
O Corpo de Bombeiros de Los Angeles usou equipamento adequado para retirar o veículo da fachada do prédio. Uma das pessoas que estava dentro do carro conseguiu sair por conta própria, mas a outra teve de ser socorrida por uma equipe de resgate.
O motorista contou aos oficiais que havia consumido drogas e foi indiciado. Ele foi levado ao hospital para tratar ferimentos leves. A pessoa que estava como passageira também não se feriu gravemente.
Assista o vídeo:

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