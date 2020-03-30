Covid-19

Cardeal que chefia diocese de Roma recebe diagnóstico de coronavírus

Nesta segunda, o papa recebeu o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, sob medidas estritas de distanciamento
Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Março de 2020 às 18:07

Cardeal Angelo De Donatis Crédito: Daniel Ibáñez
O cardeal Angelo de Donatis, que comanda a diocese de Roma em nome do papa Francisco, foi contagiado pelo coronavírus, anunciou nesta segunda-feira (30) a Igreja.
De Donatis, 66, é o sétimo habitante do Vaticano a ter infecção confirmada. Segundo o jornal britânico Guardian, ele não teve contato recente com o pontífice. Nenhum dos outros seis casos têm proximidade com o papa.
O cardeal fez o teste para o coronavírus após sentir sintomas de gripe. Comunicado da diocese diz que ele tem febre, mas seu estado geral é bom. Ele está internado em um hospital de Roma e é tratado com medicamentos antivirais. Seus assessores foram colocados em isolamento.
Nesta segunda, o papa recebeu o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, sob medidas estritas de distanciamento.

