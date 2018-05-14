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Londres

Cardápio do casamento real terá produtos sazonais britânicos

Príncipe Harry e Meghan Markle provaram pessoalmente todos os itens do cardápio

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 17:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 17:49
Príncipe Harry e Meghan Markle se casam no próximo sábado (19) Crédito: Alexi Lubomirski/Kesington Palace
O cardápio da recepção após o casamento do príncipe Harry com a atriz americana Meghan Markle, no próximo sábado (19), terá uma variedade de produtos sazonais britânicos nos pratos que serão servidos aos convidados, segundo o chef real Mark Flanagan. Responsável pelo menu da festa, ele disse, nesta segunda-feira (14), que muitos dos pratos usarão ingredientes sazonais e vários deles virão de fazendas de propriedade da rainha Elizabeth II.
Harry e Meghan provaram pessoalmente todos os itens do cardápio antes do casamento, apesar de detalhes sobre os pratos não terem sido divulgados. A comida será preparada nas cozinhas reais do Castelo de Windsor nos próximos dias. Cerca de 600 convidados são esperados para a recepção logo após a cerimônia, oferecida pela rainha Elizabeth II no castelo.
Flanagan disse que a data do casamento é ideal porque os legumes britânicos estão entrando na época da colheita. Segundo ele, o recente clima quente da primavera ajudou a cumprir a meta do casal de usar principalmente produtos locais.

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