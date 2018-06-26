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Herói

Cão policial 'aprende' a fazer reanimação cardiorrespiratória

Polícia municipal de Madri divulgou vídeo de um dos seus cachorrinhos tentando reanimar um agente

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 10:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 10:25
Poncho não hesitou em 'salvar' o agente policial (imagem ilustrativa) Crédito: Pixabay
A polícia municipal de Madri postou um vídeo em seu Twitter na última sexta-feira, 22, o vídeo de um cãozinho treinado para supostamente fazer reanimação cardiorrespiratória em um policial.
Heróica atuação do nosso companheiro de quatro patas Poncho, que não hesitou nem por um instante em salvar a vida do agente, praticando a reanimação cardiorrespiratória de maneira magistral, escreveu o perfil na rede social.
No vídeo, o cachorrinho entra em ação quando o agente policial deita no chão, simulando uma pessoa inconsciente. O animal vai até ele e pula consecutivamente em seu peito, como se executasse as pressões que devem ser feitas para estimular o bombeamento do sangue.
Poncho também encosta a cabeça no nariz do agente, para conferir se ele está respirando. Ao final da apresentação, ele ganha afagos e petiscos como recompensa pela boa atuação.
Confira a performance do animalzinho:

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