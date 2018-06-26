Cão policial 'aprende' a fazer reanimação cardiorrespiratória

A polícia municipal de Madri postou um vídeo em seu Twitter na última sexta-feira, 22, o vídeo de um cãozinho treinado para supostamente fazer reanimação cardiorrespiratória em um policial.
Heróica atuação do nosso companheiro de quatro patas Poncho, que não hesitou nem por um instante em salvar a vida do agente, praticando a reanimação cardiorrespiratória de maneira magistral, escreveu o perfil na rede social.
No vídeo, o cachorrinho entra em ação quando o agente policial deita no chão, simulando uma pessoa inconsciente. O animal vai até ele e pula consecutivamente em seu peito, como se executasse as pressões que devem ser feitas para estimular o bombeamento do sangue.
Poncho também encosta a cabeça no nariz do agente, para conferir se ele está respirando. Ao final da apresentação, ele ganha afagos e petiscos como recompensa pela boa atuação.
Confira a performance do animalzinho: