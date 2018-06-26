Cão policial 'aprende' a fazer reanimação cardiorrespiratória

Poncho não hesitou em 'salvar' o agente policial (imagem ilustrativa) Crédito: Pixabay

A polícia municipal de Madri postou um vídeo em seu Twitter na última sexta-feira, 22, o vídeo de um cãozinho treinado para supostamente fazer reanimação cardiorrespiratória em um policial.

Heróica atuação do nosso companheiro de quatro patas Poncho, que não hesitou nem por um instante em salvar a vida do agente, praticando a reanimação cardiorrespiratória de maneira magistral, escreveu o perfil na rede social.

No vídeo, o cachorrinho entra em ação quando o agente policial deita no chão, simulando uma pessoa inconsciente. O animal vai até ele e pula consecutivamente em seu peito, como se executasse as pressões que devem ser feitas para estimular o bombeamento do sangue.

Poncho também encosta a cabeça no nariz do agente, para conferir se ele está respirando. Ao final da apresentação, ele ganha afagos e petiscos como recompensa pela boa atuação.