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Milagre

Cão jogado em caçamba de caminhão de lixo sobrevive 'por milagre'

O cão, que se chama Zoro, foi tratado e devolvido aos donos. Ele havia fugido de casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 20:52

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 20:52

Cão quase é esmagado na caçaba de caminhão de lixo Crédito: Reprodução | YouTube
Quem vê a cena costuma repetir: "Foi milagre". Um cão jogado na caçamba de um caminhão de lixo em Ipswich (Austrália) conseguiu sobreviver ao mecanismo que esmaga os detritos na traseira do veículo.
O cão da raça Jack Russell foi encontrado vagando em um aterro sanitário. Os funcionários do local pensaram inicialmente que o animal havia sido posto em um saco e deixado lá.
Um equipe da Sociedade Protetora dos Animais (RSPCA) foi ao local. Ao investigar descobriram que o Jack Russell estava em uma lata de lixo coletada pela pá do caminhão.
"A sobrevivência dele é memorável. Como ele conseguiu sobreviver? Quando você assiste ao vídeo (feito por câmera de segurança do caminhão) parece impossível escapar", disse Leigh Henderson, da RSPCA, ao "Queensland Time".
O cão, que se chama Zoro, foi tratado e devolvido aos donos. Ele havia fugido de casa.
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