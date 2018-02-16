Cão jogado em caçamba de caminhão de lixo sobrevive 'por milagre'

Cão quase é esmagado na caçaba de caminhão de lixo Crédito: Reprodução | YouTube

Quem vê a cena costuma repetir: "Foi milagre". Um cão jogado na caçamba de um caminhão de lixo em Ipswich (Austrália) conseguiu sobreviver ao mecanismo que esmaga os detritos na traseira do veículo.

O cão da raça Jack Russell foi encontrado vagando em um aterro sanitário. Os funcionários do local pensaram inicialmente que o animal havia sido posto em um saco e deixado lá.

Um equipe da Sociedade Protetora dos Animais (RSPCA) foi ao local. Ao investigar descobriram que o Jack Russell estava em uma lata de lixo coletada pela pá do caminhão.

"A sobrevivência dele é memorável. Como ele conseguiu sobreviver? Quando você assiste ao vídeo (feito por câmera de segurança do caminhão) parece impossível escapar", disse Leigh Henderson, da RSPCA, ao "Queensland Time".

O cão, que se chama Zoro, foi tratado e devolvido aos donos. Ele havia fugido de casa.