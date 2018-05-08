Cão interrompe apresentador que mostrava previsão do tempo

Josh Judge apresentava a previsão do tempo no canal de notícias WMUR-9, de Manchester, quando foi interrompido pela passagem (quase) discreta de uma cadela no estúdio.
Ele falava sobre o tempo bom que faria no fim de semana e parou quando viu Bella passar atrás dele.
"A luz do sol aumentando e tem um cachorro atrás de mim", disse ao perceber a presença do animal.
"Então, não são os dias de cão do verão ainda", brincou o apresentador, "mas ficará mais quente do que o esperado para essa época do ano", completou, sem perder o ritmo do trabalho.
Assista ao momento abaixo: