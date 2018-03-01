Cantora é condenada por 'música imoral' no Egito

A cantora Laila Amer Crédito: Reprodução | YouTube

Uma cantora foi sentenciada por uma corte no Egito a dois anos de prisão nesta terça-feira (27), por produzir um vídeo que "incita a libertinagem e a imoralidade". O Tribunal de Pequenas Causas de Gizé emitiu o veredicto contra Laila Amer no mesmo dia em que outra cantora árabe foi condenada, desta vez a seis meses de prisão, por comentários interpretados como ofensivos ao Rio Nilo, e um mês após outra intérprete ir a julgamento por motivos semelhantes.

No vídeo, Amer realiza uma performance de dança do ventre no papel de uma dona de casa oprimida que se queixa da sogra ao marido. A cantora agora aguarda na prisão o resultado de sua apelação. O tribunal impôs sentenças mais leves de três e seis meses de prisão aos membros da equipe que produziu o vídeo, chamado "Bos Omak", um trocadilho com um conhecido palavrão em árabe.

O promotor responsável pelo processo, Ahmed Mahran, afirmou que o clip representava um "grande risco" ao Egito, classificando-o como um "desastre moral". Amer também foi expulsa da união musical do país, entidade que representa os cantores. "Esses trabalhos representam um ataque à sociedade e a destruição do Estado, sendo um país islâmico", afirmou Mahran.

ÁGUA POLUÍDA

Também na terça-feira (27), a cantora Sherine Abdel-Wahab foi condenada após sugerir que a água do Nilo estava poluída. Além da prisão, ela terá de pagar uma multa de US$560 por se recusar, em um vídeo, a cantar uma canção sobre beber a água do rio. Em tom de brincadeira, responde que é melhor comprar uma garrafa d'água, o que foi visto como atitude ofensiva pelo governo.

Um mês atrás, outra cantora egípcia foi condenada a dois anos de prisão. Shyma, nome artístico de Shaimaa Ahmed, era relativamente desconhecida no país até o lançamento do videoclipe "I Have Issues", em que aparece dançando apenas de roupa íntima. Após uma campanha iniciada pelo blogueiro Marwan Younis, ela foi presa e condenada. Com a apelação, a pena foi reduzida para a metade.