Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Canadense pede R$ 90 por lanche comprado há 6 anos
"Não é piada"

Canadense pede R$ 90 por lanche comprado há 6 anos

'Isso não é uma piada', garante Dave Alexander, que já tem propostas que chegam a R$ 450 por um hambúrguer e um pacote de batatas fritas da rede

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 10:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 10:34
Um canadense está vendendo um hambúrguer e um pacote de batatas fritas comprados em uma loja do McDonald's há seis anos Crédito: Pixabay
Um canadense identificado como Dave Alexander está vendendo um hambúrguer e um pacote de batatas fritas comprados em uma loja do McDonald's há seis anos em um leilão no site de vendas online Ebay.
O valor inicial estabelecido pelo vendedor foi de 30 dólares canadenses, cerca de R$ 90. No momento em que esta matéria foi publicada, porém, o lance mais alto já batia em 150 dólares canadenses - o equivalente a cerca de R$ 450.
"Estes são um cheeseburger e uma batata frita originais do McDonald's comprados em 7 de junho de 2012. Dono original, nunca foram comidos", diz em seu anúncio.
De acordo com Dave, os alimentos ficaram em uma estante por mais de seis anos, mas ainda estão com boa aparência. Ele ainda sugere que eles sejam usados para "pesquisa científica" e que têm valor "histórico".
"Isso não é uma piada. Estes são um hambúrguer e batatas fritas legítimas e muito reais do McDonald's, que nós compramos em London, Ontário, Canadá, em 7 de junho de 2012."
Em entrevista ao programa As It Happens, da rádio canadense CBC, Dave, que é fazendeiro, contou que pediu que sua filha comprasse o lanche para fazer um experimento, já que tinha ouvido que sanduíches de fast-food poderiam durar anos sem apodrecer, e queria descobrir se tratavasse apenas de uma lenda urbana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 filmes baseados em livros que você precisa assistir
Imagem de destaque
Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco
Cafu estrela campanha do "Seleções Méqui"
McDonald’s convoca o craque Cafu para campanha “Seleções do Méqui” que traz combos da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados