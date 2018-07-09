Canadense pede R$ 90 por lanche comprado há 6 anos

Um canadense está vendendo um hambúrguer e um pacote de batatas fritas comprados em uma loja do McDonald's há seis anos Crédito: Pixabay

Um canadense identificado como Dave Alexander está vendendo um hambúrguer e um pacote de batatas fritas comprados em uma loja do McDonald's há seis anos em um leilão no site de vendas online Ebay.

O valor inicial estabelecido pelo vendedor foi de 30 dólares canadenses, cerca de R$ 90. No momento em que esta matéria foi publicada, porém, o lance mais alto já batia em 150 dólares canadenses - o equivalente a cerca de R$ 450.

"Estes são um cheeseburger e uma batata frita originais do McDonald's comprados em 7 de junho de 2012. Dono original, nunca foram comidos", diz em seu anúncio.

De acordo com Dave, os alimentos ficaram em uma estante por mais de seis anos, mas ainda estão com boa aparência. Ele ainda sugere que eles sejam usados para "pesquisa científica" e que têm valor "histórico".

"Isso não é uma piada. Estes são um hambúrguer e batatas fritas legítimas e muito reais do McDonald's, que nós compramos em London, Ontário, Canadá, em 7 de junho de 2012."