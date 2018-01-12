Caixa de charutos feitos para Fidel Castro é leiloada por US$ 27 mil

Caixa de charutos Trinidad Crédito: (Foto Divulgação)

Ninguém que deu um lance menor que US$ 26.950 conseguiu tocar em um curioso artigo de alto valor recentemente leiloado em Boston. Segundo a RR Auction, essa foi a quantia paga por uma caixa de charutos assinada e pertencente à coleção pessoal do ex-líder cubano Fidel Castro.

A caixa de madeira da Trinidad Fundadores foi assinada com uma caneta azul e é acompanhada por uma foto de Fidel assinando-a para a filântropa Eva Heller em 2002. O estojo tem ao todo 24 charutos, todos com marcas e carimbos da marca, que garantem a legitimidade. O artigo também incui um selo de garantia "Republica de Cuba", que foi adicionado mais tarde.

Os Trinidad Fundadores foram produzidos exclusivamente para Fidel, começando em 1980. Até 1998, as únicas caixas de charutos com permissão de sair da ilha eram aquelas que serviam de presente para autoridades estrangeiras.

De acordo com Bobby Livingston, executivo da RR Auction, os charutos serão tratados como artefatos muito raros, e não servirão para o consumo.

No período em que era reservado ao líder cubano e às autoridades estrangeiras, o único tamanho disponível para os Trinidad era o de charuto longo e fino. Após a liberação em 1998, outros tamanhos começaram a ser produzidos.

A mesma RR Auction, em outubro de 2017, vendeu um meio charuto fumado pelo ex-premier britânico Winston Churchill pela quantia de U$12.262.