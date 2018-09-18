Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Cães são abandonados em frente à hospital veterinário em Londres
Filhotes

Cães são abandonados em frente à hospital veterinário em Londres

Seis filhotes, com apenas dois meses de vida, foram encontrados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 14:05

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 14:05

Filhotes abandonados em frente à hospital veterinário, em Londres Crédito: Reprodução/Instagram
Uma jaula preta foi avistada na beira de uma estrada de Londres, na Inglaterra, com seis cachorrinhos. Um motorista notou que os filhotes estavam próximos ao PDSA Pet Hospital, um hospital veterinário da região, e os levou para lá.
Os funcionários da clínica ficaram chocados com o estado dos animais e a maneira cruel como foram abandonados. Eles estavam com oito semanas de vida e extremamente abaixo do peso, sujos, infestados de pulgas, vermes e precisavam de assistência médica imediata.
Jaula em que os filhotinhos foram encontrados Crédito: Reprodução/Instagram
Limpamos os filhotes e demos água para hidratá-los, além de vacinas e vermifugações, conta Georgina Roberts, veterinária do local. É realmente triste que esses filhotes adoráveis tenham sido abandonados em condições tão terríveis. Isso reforça a necessidade de as pessoas esterelizarem seus cães para evitar ninhadas indesejáveis, declarou a profissional.
Os funcionários do hospital encaminharam os cachorrinhos para o RSPCA, abrigo conhecido por cuidar de animais e encaminhá-los para adoção. No perfil oficial do abrigo no Instagram, seguidores se solidarizaram com a história dos seis filhotinhos.
Os filhotes - três meninos e três meninas - foram nomeados como Budd, Charlie, Montague, Chanel, Ella e Vicky. Eles estão agora sob nossos cuidados. Estamos fazendo verificações de saúde para começar a busca por novas residências, declarou o inspetor da RSPCA, Nick Wheelhouse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo da Páscoa: confira as energias de renovação para cada signo
Imagem de destaque
Ex e atual de mulher são presos após tiros e invasão em Castelo
Imagem de destaque
Adolescente foge com viatura da PM durante abordagem em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados