Cadela retorna para casa depois de desaparecer por dez anos

Já imaginou perder o seu bichinho de estimação e reencontrá-lo após dez anos? Foi o que aconteceu com a norte-americana Debra Suierveld, dona da Abby.
Em 2008, Debra brincava com seus filhos e a cachorra Abby no quintal de casa, na cidade de Pensilvânia. Durante a brincadeira, a fêmea da raça labrador correu para algum local afastado e não foi mais encontrada. Depois de muita procura sem sucesso, a família ficou desolada ao imaginar que o animal estaria morto.
No entanto, dez anos depois, Abby apareceu na varanda de uma casa a poucos quilômetros de distância de Debra. Ela foi levada para um abrigo e lá verificaram a existência de um microchip, colocado pela família quando Abby ainda era filhote. Segundo o Trib Live, Debra ficou em choque ao receber a ligação do abrigo, dizendo que estavam com Abby.
O mais curioso é que a cachorra estava saudável e bem cuidada, o que significa que ela esteve sob cuidados de boas pessoas durante todos esses anos. Os possíveis antigos donos de Abby não foram encontrados, mas Debra e sua família agradeceram pelo carinho dedicado à ela no período.
