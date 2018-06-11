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Parceiros de crime

Cachorros ajudam bebê a 'fugir' para ganhar café da manhã; assista

Dupla de cães 'definitivamente sabia o que estava fazendo', disse o proprietário

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 10:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 10:50
Bleu e Colby são dois Golden Retrievers e ficaram mais do que contentes quando, há 15 meses, conheceram sua irmã humana, Chloe. O que seus proprietários e pais de Chloe, Nina e Chris Cardinal, não esperavam, é que os cães fossem transformar a bebê em sua parceira no crime.
Moradores do estado do Arizona, Nina e Chris ficaram intrigados quando encontraram a bebê andando sozinha pela casa logo de manhã. "Como ela não alcança a maçaneta da porta ainda, ficamos surpresos, para dizer o mínimo", disse Chris.
O mistério logo foi resolvido: uma câmera no quarto de Chloe mostrou que ela teve ajuda dos irmãos Bleu e Colby para sair do quarto. Compartilhado por Cardinal, o vídeo mostra os cães acordando gentilmente a menininha - que, animada, sai do quarto e segue a dupla para fora do quarto. Veja o vídeo:
"Eles definitivamente sabiam o que estavam fazendo", disse Cardinal ao site The Dodo. "Eles começam a ficar com muita fome por volta das seis da manhã e ao invés de ficarem latindo fora do nosso quarto, acho que eles pensaram que seria melhor tentar o bebê. Eles já haviam entrado lá uma vez durante a noite, mas não para o café da manhã", disse.
A interação entre os cães - que possuem perfis no Facebook e no Instagram - sempre foi excelente. Quando Chloe cresceu e começou a comer sozinha, por exemplo, Bleu e Colby perceberam que ela poderia dar mais do que amor, já que a bebê gostava de jogar petiscos para eles enquanto comia.
Bleu e Colby logo perceberam que Chloe, além de ser muito afetuosa, também adora dar petiscos e restos de comida enquanto se alimenta Crédito: Facebook / Cheese Pups
Os dois, então, passaram a ficar embaixo da cadeira de Chloe em todas as refeições. Cardinal revela que ela é mais do que generosa e gosta de dar petiscos a eles o tempo todo. "De manhã, a primeira coisa que Chloe quer é fazer carinho nos cães. Eles ensinam a ela sobre como ser gentil com animais e a socializar", disse Cardinal ao site.
A interação entre Chloe e a dupla sempre foi muito boa, de acordo com o pai, Chris Cardinal Crédito: Facebook / Cheese Pups

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