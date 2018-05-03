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Melhor amigo do homem

Cachorro fica em estação por 12 horas, todo dia, esperando dono voltar

Animal vive na China e tem comovido usuários de redes sociais

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 12:59
O cão Xiongxiong, de 15 anos, fica diariamente deitado próximo à entrada de uma estação de metrô na China, esperando o dono voltar do trabalho Crédito: Reprodução/Internet
Um cachorro idoso e muito fiel têm emocionado a China: o animal espera pacientemente do lado de fora de uma estação de metrô todos os dias até que seu dono volte do trabalho.
O site "Pear Video", popular na China, compartilhou um vídeo de Xiongxiong (o que quer dizer "pequeno urso") no final de abril, e, desde então, ele já foi visto mais de 10 milhões de vezes. Filmado na cidade de Chongqing, no sudoeste do país, o vídeo também fez muitos internautas pensarem criticamente sobre suas próprias ideias de lealdade.
O vídeo explica que Xiongxiong, um cachorro de 15 anos de idade, não tem coleira e não fica amarrado na saída da estação. Ele simplesmente se senta no chão na entrada do metrô todos os dias e espera por cerca de 12 horas até que seu dono volte.
O dono, que não teve o nome revelado na filmagem, diz que cuida de Xiongxiong há cerca de oito anos.
 Ele sempre foi assim  diz.
Os moradores do entorno da estação de metrô se surpreendem com a rotina do cachorro.
 Ele não come nada que você dê a ele. Ele aparece por volta das 7 ou 8 horas todos os dias, quando o dono dele vai trabalhar ... e ele espera, ele apenas espera muito feliz  conta um dos moradores.
O jornal "South China Morning Post", de Hong Kong, afirmou que muitos usuários de redes sociais começaram a fazer viagens para visitar o "cachorro-celebridade". Ele provou ser tão popular que milhares de usuários do microblog Sina Weibo fizeram postagens usando hashtags relacionadas a ele.

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