Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Cachorro de terapia é incluído em anuário de escola nos EUA
Fofinho!

Cachorro de terapia é incluído em anuário de escola nos EUA

Senhorita Peanut foi incluída na sessão de fotos anuais dos alunos

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 19:44
Senhorita Peanut dá amor e conforta os alunos da escola Crédito: Pixabay | @Chiemsee2016
É comum que as escolas juntem todos os alunos para tirar fotos anualmente. Uma instituição dos Estados Unidos, porém, incluiu um de seus funcionários mais carismáticos: o cão de terapia.
Uma das alunas postou a foto da Senhorita Peanut no Twitter e se mostrou surpresa: Eles colocaram o cachorro de terapia da escola no anuário!. Cães de terapia são treinados para prover afeto, conforto e amor para pessoas em hospitais, enfermarias e casas de repouso, entre outros.
A imagem viralizou e foi curtida mais de 170 mil vezes até o momento de publicação desta matéria. Outras pessoas comentaram que os animaizinhos também foram lembrados no anuário de suas escolas ou trabalhos.
CONFIRA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado
A Elegância de Honrar a Própria Origem
A Elegância de Honrar a Própria Origem
Domingo de sol e praias lotadas na pandemia
Domingo de sol forte em todo o ES com calor de até 35ºC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados