Cachorro de terapia é incluído em anuário de escola nos EUA

Senhorita Peanut dá amor e conforta os alunos da escola Crédito: Pixabay | @Chiemsee2016

É comum que as escolas juntem todos os alunos para tirar fotos anualmente. Uma instituição dos Estados Unidos, porém, incluiu um de seus funcionários mais carismáticos: o cão de terapia.

Uma das alunas postou a foto da Senhorita Peanut no Twitter e se mostrou surpresa: Eles colocaram o cachorro de terapia da escola no anuário!. Cães de terapia são treinados para prover afeto, conforto e amor para pessoas em hospitais, enfermarias e casas de repouso, entre outros.

A imagem viralizou e foi curtida mais de 170 mil vezes até o momento de publicação desta matéria. Outras pessoas comentaram que os animaizinhos também foram lembrados no anuário de suas escolas ou trabalhos.