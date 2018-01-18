Cachorro com câncer é encontrado vivo após cinco dias no frio

Um cachorro cego de 13 anos diagnosticado com câncer foi encontrado totalmente coberto de neve depois de enfrentar frio por cinco dias no estado de Minessota, nos Estados Unidos. O goldendoodle Buddy desapareceu na última quarta-feira, enquanto passeava pela vizinhança da cidade Eden Prairie, atividade que costumava fazer todos os dias.
A dona, Patsy Sumpedisse disse que tentou buscar por Buddy na manhã seguinte, mas a tempestade de neve a impediu de ficar por muito tempo na rua. Ela não imaginava que, na verdade, o goldendoodle estava bem próximo de sua casa. Buddy foi encontrado pela vizinha de Patsy, Emily Raguse, na segunda-feira, quando Emily foi até o porão da casa dela e algo na janela lhe chamou a atenção.
— Eu nem consegui acreditar no que vi. Ele estava realmente letárgico, basicamente movia um pouco a cabeça — afirmou Emily.
Emily cobriu o cachorro com uma toalha até a chegada de policiais que a ajudaram a retirar Buddy da janela. O cachorro reencontrou a dona após ela ser contactada pelo número de telefone gravado na coleira.
Patsy disse a "Kare-TV" que encontrar Buddy vivo foi uma milagre e que ele provavelmente não sobreviveria a mais uma noite fora de casa.
— Normalmente, ele desce a rua em direção a floresta e volta logo depois. Dessa vez ele não voltou, e eu continuei chamando até não poder mais — explicou.
Depois de dias congelando, Buddy passou um dia absorvendo calor de uma lareira sob um cobertor e foi ao veterinário para realizar um chek-up nesta quarta-feira.
— Ele não queria morrer ali, eu acho. Ele desejava vir para casa e ficar conosco — disse Patsy.