  Cachorro com câncer é encontrado vivo após cinco dias no frio
Milagre

Cachorro com câncer é encontrado vivo após cinco dias no frio

Buddy, que também é cego, estava com o pelo congelado na janela de uma casa vizinha

18 jan 2018 às 14:18

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 14:18

Buddy foi encontrado tentando se proteger do frio em uma janela Crédito: Reprodução/Twitter
Um cachorro cego de 13 anos diagnosticado com câncer foi encontrado totalmente coberto de neve depois de enfrentar frio por cinco dias no estado de Minessota, nos Estados Unidos. O goldendoodle Buddy desapareceu na última quarta-feira, enquanto passeava pela vizinhança da cidade Eden Prairie, atividade que costumava fazer todos os dias.
A dona, Patsy Sumpedisse disse que tentou buscar por Buddy na manhã seguinte, mas a tempestade de neve a impediu de ficar por muito tempo na rua. Ela não imaginava que, na verdade, o goldendoodle estava bem próximo de sua casa. Buddy foi encontrado pela vizinha de Patsy, Emily Raguse, na segunda-feira, quando Emily foi até o porão da casa dela e algo na janela lhe chamou a atenção.
— Eu nem consegui acreditar no que vi. Ele estava realmente letárgico, basicamente movia um pouco a cabeça — afirmou Emily.
Emily cobriu o cachorro com uma toalha até a chegada de policiais que a ajudaram a retirar Buddy da janela. O cachorro reencontrou a dona após ela ser contactada pelo número de telefone gravado na coleira.
Patsy disse a "Kare-TV" que encontrar Buddy vivo foi uma milagre e que ele provavelmente não sobreviveria a mais uma noite fora de casa.
— Normalmente, ele desce a rua em direção a floresta e volta logo depois. Dessa vez ele não voltou, e eu continuei chamando até não poder mais — explicou.
Depois de dias congelando, Buddy passou um dia absorvendo calor de uma lareira sob um cobertor e foi ao veterinário para realizar um chek-up nesta quarta-feira.
— Ele não queria morrer ali, eu acho. Ele desejava vir para casa e ficar conosco — disse Patsy.

