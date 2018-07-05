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Surpreendidos pelos felinos

Caçadores são devorados por leões em reserva na África do Sul

Acredita-se que os três entraram ilegalmente na propriedade para caçar rinocerontes, mas foram surpreendidos pelos felinos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 15:34

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 15:34

Um grupo de leões devorou ao menos três caçadores na África do Sul Crédito: Pixabay
Pelos menos três caçadores podem ter sido devorados por leões ao tentar entrar ilegalmente em uma reserva para caçar rinocerontes. O caso aconteceu no resort Sibuya Game Reserve, no Cabo Oriental, África do Sul.
De acordo com o jornal Daily Mail, a julgar pela quantidade de sangue, estima-se que três caçadores foram comidos pelo leões. O número exato, no entanto, talvez nunca seja descoberto, já que a área possui muitos pontos de mata fechada, o que dificulta saber se há mais pessoas na região.
De acordo com a reserva, foram encontrados na áreas três pares de sapato, além de uma cabeça e diversas partes de corpo e membros ensanguentados. Equipes da reserva também recolheram rifles de artilharia pesada com silenciadores, cortadores e um machado usados por caçadores para retirar o chifre dos rinocerontes.
Proprietário do local, Nick Fox declarou ao jornal que o bando estava pronto para ficar dias na região. "Encontramos armas pesadas e comida suficiente para dias, então suspeitamos que eles estavam mesmo atrás dos nossos rinocerontes", contou. "Mas os leões são os nossos vigilantes e guardiões, eles encontraram o grupo errado e acabaram virando refeição", disse.
"Ficamos tristes pela perda de qualquer vida, mas isso envia uma mensagem clara aos caçadores de que eles nem sempre sairão vencedores", continuou.
A reserva é uma das mais populares na região e é muito procurada principalmente por turistas britânicos que querem observar os "5 Grandes" animais da África: o elefante, o búfalo, o leopardo, o rinoceronte e o leão.
Em 2016, o local perdeu três rinocerontes quando caçadores ilegais entraram no parque e os mataram para retirar seus chifres. A caça a esses animais tem se tornado um problema na região: só este ano, nove rinocerontes foram mortos em reservas.
Em fevereiro, um caçador também foi devorado por leões no Umbabat Game Reserve, próximo ao Parque Nacional Kruger. A família precisou reconhecer o sujeito apenas pelo restou de seu corpo: a cabeça.

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