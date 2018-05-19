  Buquê de Meghan Markle tinha homenagem para princesa Diana
Buquê de Meghan Markle tinha homenagem para princesa Diana

Príncipe Harry colheu as flores para o arranjo e escolheu a não-me-esqueças, favorita de sua mãe

Publicado em 19 de Maio de 2018 às 15:05

Redação de A Gazeta

O Príncipe Harry e a atriz norte-americana Meghan Markle se beijam após se casarem na capela de St. George, em Windsor, perto de Londres, na Inglaterra, neste sábado (19) Crédito: Ben Birchall/Associated Press/Estadão Conteúdo
O palácio de Kensington, residência oficial do príncipe Harry, deu detalhes sobre o buquê que Meghan Markle levou nas mãos durante a cerimônia de casamento no sábado, 19. Algumas das flores foram colhidas pelo próprio duque de Sussex e havia uma singela homenagem para a princesa Diana.
Na sexta-feira, 18, antes de ir para Windsor se preparar para o casamento, Harry colheu flores nos jardins do palácio de Kensington e deu para a florista Philippa Craddock, que montou o arranjo. Entre as flores escolhidas pelo príncipe, estavam algumas não-me-esqueças, que eram as favoritas da princesa Diana, sua mãe.
O buquê foi montado de uma maneira informal e vários outros tipos de flores foram utilizadas: ervilhas de cheiro, lírios-do-vale, astilbe, jasmim e astrantia. O arranjo foi amarrado por galhos de murta, a tradicional planta utilizada em buquês reais desde o século 19 e um laço de seda.

