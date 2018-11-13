Brasileiros relatam drama de fuga das chamas na Califórnia

Imagens de incêndio Crédito: Pixabay

Desde 1999 nos EUA , há seis meses o fotógrafo paulista Rodrigo Fracascio conseguiu comprar a sua primeira casa própria, uma construção pré-fabricada de dois andares em Agoura Hills, a uma hora de Los Angeles. Ali, vivia com a mulher, os dois filhos, os sogros e os dois cachorros até a madrugada de sexta-feira quando, acossados pelas chamas, precisaram deixar a área às pressas.

Eles fazem parte de um contingente de centenas de milhares de moradores obrigados a fugir por uma série de incêndios florestais que devastam o estado, já mataram 31 pessoas e podem piorar nos próximos dias, com a ocorrência de fortes ventos de até 100km/h.

Fomos pegos desprevenidos. Você mora nos EUA e pensa que o controle será rápido, mas ninguém está preparado  diz Rodrigo, que, junto com a família, deixou a casa às 5h30m, levando só a roupa do corpo, em dois carros.  Quando você passa perto da morte, fica meio perdido. Não achávamos que nossa casa fosse queimar.