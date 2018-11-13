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EUA

Brasileiros relatam drama de fuga das chamas na Califórnia

Temporada de chamas é a mais destruidora já registrada no estado

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 09:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 09:33
Imagens de incêndio Crédito: Pixabay
Desde 1999 nos EUA, há seis meses o fotógrafo paulista Rodrigo Fracascio conseguiu comprar a sua primeira casa própria, uma construção pré-fabricada de dois andares em Agoura Hills, a uma hora de Los Angeles. Ali, vivia com a mulher, os dois filhos, os sogros e os dois cachorros até a madrugada de sexta-feira quando, acossados pelas chamas, precisaram deixar a área às pressas.
Eles fazem parte de um contingente de centenas de milhares de moradores obrigados a fugir por uma série de incêndios florestais que devastam o estado, já mataram 31 pessoas e podem piorar nos próximos dias, com a ocorrência de fortes ventos de até 100km/h.
>Número de mortos em incêndio na Califórnia sobe para 42
Fomos pegos desprevenidos. Você mora nos EUA e pensa que o controle será rápido, mas ninguém está preparado  diz Rodrigo, que, junto com a família, deixou a casa às 5h30m, levando só a roupa do corpo, em dois carros.  Quando você passa perto da morte, fica meio perdido. Não achávamos que nossa casa fosse queimar.
A família ainda não pôde voltar à região, mas, por fotos encontradas na internet tiradas de helicópteros, concluiu que ao menos o segundo andar se perdeu para o fogo. Agora, se comprime no quarto de hóspedes do cunhado de Rodrigo, em Los Angeles, enquanto aguarda instruções do seguro sobre como proceder.

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