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Em Montevidéu

Brasileiro morre atingido por bala perdida no Uruguai

Ministério do Interior informou que turista foi atingido durante perseguição

Publicado em 19 de Março de 2018 às 14:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 14:35
Um turista brasileiro de 53 anos morreu atingido por uma bala perdida em meio a uma perseguição policial em Montevidéu, no Uruguai. O Ministério do Interior do país informou nesta segunda-feira que Julio Cesar de Medeiros foi baleado durante um tiroteio entre agentes de segurança e criminosos que haviam assaltado o comércio local.
"Dois desconhecidos roubaram um comércio. Na perseguição, houve troca de disparos. Um turista brasileiro faleceu atingido por uma bala perdida. Há dois detidos", ressalta o comunicado publicado na página virtual do ministério.
Dois homens armados roubaram um supermercado no bairro residencial de Pocitos, na noite de domingo, e fugiram em um táxi. Agentes de segurança privada perseguiram os assaltantes. Um dos criminosos saiu do veículo e invadiu um complexo de apartamentos, no qual o cidadão brasileiro se alojava com a mulher durante a viagem a Montevidéu. Medeiros foi ferido na virilha e morreu em função do ferimento e da perda de sangue em um hospital particular local.
Segundo o ministério, Medeiros foi atingido na artéria femoral esquerda e não resistiu ao sangramento. Ele e a mulher, que não foi identificada, retornariam ao Brasil nesta segunda-feira.
A polícia deteve dos homens, identificados como suspeitos, e encontrou três armas, uma delas de plástico, e um mochila com o dinheiro roubado. Ainda não há confirmação se a bala que matou o brasileiro partiu dos assaltantes ou dos agentes de segurança.

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