Brasileiro morre atingido por bala perdida no Uruguai

Um turista brasileiro de 53 anos morreu atingido por uma bala perdida em meio a uma perseguição policial em Montevidéu, no Uruguai. O Ministério do Interior do país informou nesta segunda-feira que Julio Cesar de Medeiros foi baleado durante um tiroteio entre agentes de segurança e criminosos que haviam assaltado o comércio local.

"Dois desconhecidos roubaram um comércio. Na perseguição, houve troca de disparos. Um turista brasileiro faleceu atingido por uma bala perdida. Há dois detidos", ressalta o comunicado publicado na página virtual do ministério.

Dois homens armados roubaram um supermercado no bairro residencial de Pocitos, na noite de domingo, e fugiram em um táxi. Agentes de segurança privada perseguiram os assaltantes. Um dos criminosos saiu do veículo e invadiu um complexo de apartamentos, no qual o cidadão brasileiro se alojava com a mulher durante a viagem a Montevidéu. Medeiros foi ferido na virilha e morreu em função do ferimento e da perda de sangue em um hospital particular local.

Segundo o ministério, Medeiros foi atingido na artéria femoral esquerda e não resistiu ao sangramento. Ele e a mulher, que não foi identificada, retornariam ao Brasil nesta segunda-feira.