Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Brasileiro expulso da Venezuela diz que planejou prisão
Causa social

Brasileiro expulso da Venezuela diz que planejou prisão

Jonatan Diniz ressalta que planejou detenção para alertar sobre a fome das crianças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 13:37

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 13:37

Jonatan Moisés Diniz Crédito: Reprodução/Facebook
Expulso da Venezuela após dez dias detido, o brasileiro Jonatan Moisés Diniz, de 31 anos, admitiu que "queria ir para a cadeia" para alertar sobre a fome das crianças no país. Em vídeo gravado no píer de Santa Monica, na Califórnia, ele criticou o foco da imprensa a eventuais maus-tratos sofridos na prisão e ressaltou que incitou a sua detenção pelos militares ao "enfrentar de cara pessoas poderosas". Na visão dele, que diz ter provas da sua intenção, por meio de uma mensagem enviada previamente à ex-namorada, "os fins justificam os meios".
"Se eu fui para lá e fui, é porque incitei ser preso. Eu planejei ir para a Venezuela, chamar atenção e ser preso. Admito. Com o dinheiro que eu tenho, não daria para salvar nem cem crianças. Num ato sem medo, fui, falei (...) enfrentei de cara pessoas poderosas, ligadas ao presidente, às Forças Armadas. Fui para a cadeia justamente porque eu queria ir para a cadeia para acontecer a repercussão, para mostrar que tem criança morrendo de fome. Indo para a cadeia, aconteceu exatamente o meu plano", reconheceu o brasileiro.
No vídeo, publicado em sua conta pessoal do Instagram, Jonatan não detalha o que fez para incitar sua detenção. Em dezembro, o dirigente chavista Diosdado Cabello  figura forte do chavismo  anunciou que as autoridades o haviam prendido e acusou o brasileiro de liderar a "organização criminosa" Time to Change, fachada para ações contra o governo de Nicolas Maduro. O número 2 do chavismo chegou a sugerir que a agência secreta dos EUA, a CIA, estaria por trás da atuação dele no país latinoamericano.
Em apelo aos seguidores para espalhar a "vibração do bem", o brasileiro reforçou que não sofreu maus tratos na cadeia e destacou que se arriscaria de novo em nome da causa.
"Se eu tiver que arriscar minha vida mais cem vezes, vou arriscar (...) A crítica é livre, o elogio não é necessário e o indiferente é o que vê a merda acontecer e merece a realidade que tem... Pra cima Brasil, USA, Venezuela, Bolívia, toda a América, vamos mostrar para o mundo que a vibração do bem é infinitamente maior que "bad news is good news".., e vamos mudar nossa realidade com nossas atitudes, partindo de nós mesmos!", frisou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha
Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados