Brasileiro expulso da Venezuela diz que planejou prisão

Jonatan Moisés Diniz Crédito: Reprodução/Facebook

Expulso da Venezuela após dez dias detido, o brasileiro Jonatan Moisés Diniz, de 31 anos, admitiu que "queria ir para a cadeia" para alertar sobre a fome das crianças no país. Em vídeo gravado no píer de Santa Monica, na Califórnia, ele criticou o foco da imprensa a eventuais maus-tratos sofridos na prisão e ressaltou que incitou a sua detenção pelos militares ao "enfrentar de cara pessoas poderosas". Na visão dele, que diz ter provas da sua intenção, por meio de uma mensagem enviada previamente à ex-namorada, "os fins justificam os meios".

"Se eu fui para lá e fui, é porque incitei ser preso. Eu planejei ir para a Venezuela, chamar atenção e ser preso. Admito. Com o dinheiro que eu tenho, não daria para salvar nem cem crianças. Num ato sem medo, fui, falei (...) enfrentei de cara pessoas poderosas, ligadas ao presidente, às Forças Armadas. Fui para a cadeia justamente porque eu queria ir para a cadeia para acontecer a repercussão, para mostrar que tem criança morrendo de fome. Indo para a cadeia, aconteceu exatamente o meu plano", reconheceu o brasileiro.

No vídeo, publicado em sua conta pessoal do Instagram, Jonatan não detalha o que fez para incitar sua detenção. Em dezembro, o dirigente chavista Diosdado Cabello  figura forte do chavismo  anunciou que as autoridades o haviam prendido e acusou o brasileiro de liderar a "organização criminosa" Time to Change, fachada para ações contra o governo de Nicolas Maduro. O número 2 do chavismo chegou a sugerir que a agência secreta dos EUA, a CIA, estaria por trás da atuação dele no país latinoamericano.

Em apelo aos seguidores para espalhar a "vibração do bem", o brasileiro reforçou que não sofreu maus tratos na cadeia e destacou que se arriscaria de novo em nome da causa.