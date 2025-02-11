Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Brasileiro é suspeito de esfaquear 3 pessoas na Irlanda; o que se sabe
Mundo

Brasileiro é suspeito de esfaquear 3 pessoas na Irlanda; o que se sabe

Gabriel Valladares foi acusado de esfaquear 3 no centro da capital da Irlanda, no último fim de semana; motivo ainda é desconhecido.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

11 fev 2025 às 11:44

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 11:44

Imagem BBC Brasil
Crédito: Cillian Sherlock/PA
O brasileiro Gabriel Ferreira Motta Valladares, de 29 anos, foi preso na noite de segunda-feira (10/2) pela polícia irlandesa, acusado de esfaquear três pessoas no centro de Dublin, capital da Irlanda, no último fim de semana.
Natural do Rio de Janeiro, Valladares reside em Dublin desde 2022. De acordo com as autoridades locais, ele utilizou uma faca e uma tesoura para cometer os ataques.
A motivação do crime ainda está sendo investigada.
O detetive responsável pelo caso informou que, ao ser questionado sobre os crimes, Gabriel declarou: "Eu estava com medo de ser morto".
O crime ocorreu na tarde do último domingo (9/2), nos arredores de Stoneybatter, região central de Dublin. Testemunhas relataram que o agressor usava máscara e as vítimas foram surpreendidas na rua.
(Este texto está sendo atualizado. Mais informações em breve)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vini Júnior parte para cima da marcação em Brasil x França
Diego Ribas, ex-Flamengo, vê Seleção Brasileira longe do ideal para Copa do Mundo
Imagem de destaque
Suzuki GSX-8S linha 2026 estreia novas cores e ganha força nas média-alta cilindrada
Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados