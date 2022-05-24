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Fiança de US$ 25 mil

Brasileiro é detido ao fazer ameaça de bomba em churrascaria nos EUA

O brasileiro foi acusado de ameaça terrorista e uso de um dispositivo fraudulento. Ele foi indiciado ontem no Tribunal Distrital de Barnstable e está detido sob uma fiança de US$ 25 mil (R$ 120,2 mil)

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 12:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mai 2022 às 12:47
Um brasileiro foi preso suspeito de ameaçar explodir com uma bomba uma churrascaria, na noite de sexta-feira (20), em Massachusetts (EUA).
A polícia da cidade de Barnstable foi informada de que Eduardo Filho, 29, de Oak Bluffs, havia deixado uma mala de viagem na churrascaria Fogo Brazilian BBQ e depois ligou para o estabelecimento, afirmando que se alguém tocasse na bolsa, ele acionaria um mecanismo que provocaria uma explosão.
Churrascaria brasileira foi evacuada assim que surgiu ameaça de bomba
Churrascaria brasileira foi evacuada assim que surgiu ameaça de bomba Crédito: Reprodução/Fogo Brazilian BBQ
Segundo a emissora americana WCVB, o incidente ocorreu por volta das 18h do horário local. A prisão se deu no dia seguinte, sábado.
Com cautela, a área foi evacuada pela polícia. A operação contou também com a participação do Corpo de Bombeiros até a chegada do Esquadrão Antibombas da Polícia de Massachusetts (MSP Bomb Squad) ao local.
Depois que todos os clientes e funcionários foram retirados do estabelecimento, os especialistas examinaram a mala e confirmaram posteriormente que não havia materiais ou dispositivos explosivos no interior.
Em seguida, as autoridades iniciaram uma operação para localizar Eduardo Filho. Ele foi encontrado pela polícia estadual na ilha de Martha's Vineyard, no Atlântico, ao sul de Cape Cod, e capturado. Membros do Departamento de Polícia de Barnstable ajudaram a transportar Eduardo de volta ao continente com um de seus barcos de patrulha da unidade marinha.
O brasileiro foi acusado de ameaça terrorista e uso de um dispositivo fraudulento. Ele foi indiciado ontem no Tribunal Distrital de Barnstable e está detido sob uma fiança de US$ 25 mil (R$ 120,2 mil).

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