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Pego no flagra

Brasileiro é denunciado na Itália por vandalismo no Coliseu

Turista de 17 anos tentou gravar as iniciais de seu nome com uma pedra em uma parede do local

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 10:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 10:34
Coliseu Crédito: Reprodução/Pixabay
Um turista brasileiro de 17 anos foi denunciado na segunda-feira, 16, por tentar gravar as iniciais de seu nome em uma parede interna do Coliseu de Roma.
O adolescente foi flagrado por policiais e responderá em liberdade por "dano agravado" ao patrimônio público. Ele tentou gravar suas iniciais no monumento mais visitado da Itália com uma pedra.
Também chamado de "Anfiteatro Flavio", o Coliseu começou a ser erguido sob o império de Vespasiano, em 72 d.C., mas foi concluído apenas oito anos depois, quando Roma era comandada por Tito.
A arena era usada para combates de gladiadores e espetáculos públicos, e estima-se que sua capacidade original era de 50 mil a 80 mil pessoas.

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