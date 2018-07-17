Brasileiro é denunciado na Itália por vandalismo no Coliseu

Coliseu Crédito: Reprodução/Pixabay

Um turista brasileiro de 17 anos foi denunciado na segunda-feira, 16, por tentar gravar as iniciais de seu nome em uma parede interna do Coliseu de Roma.

O adolescente foi flagrado por policiais e responderá em liberdade por "dano agravado" ao patrimônio público. Ele tentou gravar suas iniciais no monumento mais visitado da Itália com uma pedra.

Também chamado de "Anfiteatro Flavio", o Coliseu começou a ser erguido sob o império de Vespasiano, em 72 d.C., mas foi concluído apenas oito anos depois, quando Roma era comandada por Tito.