Brasileira condenada à prisão perpétua foge da cadeia na Argentina

A brasileira Amanda Alves Ferreira, condenada à prisão perpétua por matar a mãe de seus filhos, fugiu da penitenciária onde estava detida na noite de terça-feira (6), em Bariloche, na Argentina. Ela é procurada pela polícia.

Quando cometeu o crime, a brasileira não se identificava como mulher -como atualmente- e usava o nome de batismo, Fernando. A mudança aconteceu após o início do processo, e o juiz do caso aceitou o pedido da defesa para ela ser tratada como "Amanda" nos documentos judiciais e expedidos pelo serviço penitenciário. As informações são do jornal argentino La Nácion.

A brasileira Amanda Alves Ferreira fugiu da penitenciária onde estava detida, em Bariloche, na Argentina Crédito: Reprodução

Fuga da prisão ocorreu por volta das 21h30 (horário local). Amanda, de 30 anos, vestia roupa escura, chapéu e tênis claro no momento da ação. As circunstâncias que permitiram a fuga continuam sob investigação.

Após a fuga, os policiais penais iniciaram as buscas pela detenta. As unidades policiais também foram informadas e iniciaram operações de busca, que se prorrogaram ao longo desta quarta-feira (7). Ações administrativas e judiciais foram instauradas para esclarecer como a fuga foi realizada, informou a Secretaria de Comunicação do governo de Rio Negro em nota.

Amanda foi condenada por matar Eduarda Santos de Almeida, de 26 anos, em fevereiro de 2022. O crime ocorreu próximo a uma rodovia em Bariloche. A vítima, que também era brasileira, era mãe dos filhos de Amanda.

A mulher foi morta com nove tiros de pistola, a uma distância menor que 1,2 metro. Na ocasião, após o assassinato, Amanda voltou para a casa em Bariloche e avisou a polícia sobre o suposto desaparecimento de Eduarda. O corpo foi encontrado por um turista. Amanda acabou presa e confessou o crime.

Eduarda Santos foi morta a tiros Crédito: Reprodução

Fontes judiciais apontaram que Amanda e Eduarda se conheceram anos antes do crime no Brasil. Por motivo não especificado, Amanda se mudou para Bariloche e casou com um homem. Como o casal não podia ter filhos, Amanda contratou Eduarda para fazer barriga de aluguel, segundo o site local Diario Río Negro.

A jovem engravidou e teve gêmeos (que foram registrados pelo marido de Amanda), mas depois voltou para o Brasil, onde acabou engravidando de outra pessoa. Na ocasião, Amanda pediu que a amiga voltasse para a Argentina e afirmou que registraria a criança. O então companheiro de Amanda morreu em 2021.

Amanda teria começado a se incomodar por dividir a guarda dos filhos com a vítima. Ela também queria voltar para o Brasil, mas Eduarda não concordava. Os investigadores acreditam que essa foi a motivação para o crime.

Procurador disse que o homicídio foi "traiçoeiro". Martín Lozada apontou que a vítima não teve opção de se defender, pois estava com a agressora em um local escuro e distante da residência onde viviam.

Violência de gênero sofrida pela vítima foi enfatizada no julgamento. O Ministério Público apontou que Eduarda era mãe, dependia financeiramente de Amanda e não tinha familiares ou amigos.

Defesa de Amanda pediu que a prisão perpétua fosse desconsiderada. Nelson Vigueiras ponderou que a pena "ultrapassava o limite da culpa nos diversos graus, é cruel, desumana e degradante". Ele apontou ainda que a cliente tinha "características paranoicas" no momento do assassinato.

Juiz rejeitou o pedido da defesa para analisar as possíveis características paranoicas. O magistrado Juan Martín Arroyo ainda citou que o relatório psiquiátrico feito em Amanda demonstrou que ela não foi afetada ou sofreu perda de realidade durante o crime.