Brasil cai seis posições do relatório de felicidade da ONU

Helsinque, na Finlândia Crédito: Reprodução/Pixabay

A Finlândia destronou a Noruega no posto de país mais feliz do mundo, segundo estudo anual realizado pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (SDSN, na sigla em inglês), publicada nesta quarta-feira. No relatório anterior, chamado Relatório Mundial da Felicidade, a Noruega havia ultrapassado a Dinamarca que, neste ano, ficou na terceira posição. O Brasil, por sua vez, ao ocupar o 28º lugar, caiu seis posições com relação à classificação do ano passado.

O país africano Burundi, que faz fronteira com Ruanda, Tanzânia e República Democrática do Congo, ficou em último lugar no Relatório da Felicidade 2018, que categoriza 156 países levando em consideração dados como PIB per capita, assistência social, expectativa de vida saudável, liberdade social, generosidade e ausência de corrupção.

Os dez primeiros colocados deste ano são: Finlândia, Noruega, Dinamarca, Islândia, Suíça, Holanda, Canadá, Nova Zelândia, Suécia e Austrália.

Apesar dos fortes invernos, os finlandeses destacam como pontos positivos de seu país o acesso à natureza, segurança, cuidado infantil, boas escolas e saúde gratuita.

Embora a pesquisa analise o PIB per capita, nos Estados Unidos foi observado que a felicidade cai à medida que cresce a riqueza no país. No relatório deste ano, os EUA ocupam a 18ª colocação, quatro posições abaixo do posto em 2017.

Um dos capítulos do relatório trata de problemas de saúde, como a obesidade, depressão e a epidemia de derivados do ópio  e esses fatores nos EUA cresceram de forma mais rápida do que a maioria dos outros países. A felicidade dos norte-americanos também foi afetada pelo enfraquecimento das redes de assistência social, o aumento percebido da corrupção no governo e nas empresas, e menos confiança em instituições públicas.