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Abriram o show

Bon Jovi escreve justificativa para banda que faltou na escola

Grupo juvenil compartilhou nas redes carta escrita pelo cantor

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 15:10
Bon Jovi Crédito: Divulgação
Faltar em um dia de aula ou abrir um show da turnê de Bon Jovi? A banda The Contagious não deve ter pensado duas vezes antes de responder, mas talvez fosse preciso justificar a ausência deles na escola. E quem fez isso foi o próprio cantor de 56 anos.
A apresentação ocorreu na última segunda-feira, 26, em Dallas, nos Estados Unidos. Os jovens Mac Johnson, Cayden Diebold e Jake Douglas, que formam o grupo musical, tiveram de faltar na escola e compartilharam nas redes sociais a carta escrita por Jon Bon Jovi.
"A quem possa interessar, por favor, desculpem os membros do The Contagious por se ausentarem na escola na segunda-feira, 26 de março de 2018. Eles estavam ocupados fazendo meu show de abertura em Dallas, no Texas", escreveu e assinou o cantor.
O cantor também publicou uma foto ao lado dos jovens:
E divulgou outras em que eles aparecem tocando. Bom, tudo prova que eles estavam lá mesmo.

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