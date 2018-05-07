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No Iêmen

Bombardeios sauditas deixam 6 mortos e 30 feridos

Aviões de guerra da coalizão liderada por Riad atingiram o palácio presidencial do país, onde estavam ao menos dois líderes dos houthis

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 15:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 15:30
Aviões de guerra da uma coalizão liderada pela Arábia Saudita bombardearam o palácio presidencial do Iêmen e mataram ao menos seis pessoas no centro da capital Sanaa nesta segunda-feira, 7, informou a mídia estatal houthi.
Segundo o canal Al-Masirah, ao menos 6 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas. Fotos e imagens de televisão do local bombardeado mostraram um prédio reduzido a barras de metal torcidas e escombros. O ataque aéreo danificou, além do palácio, casas e empresas próximas no distrito central de Tahrir, de acordo com a agência de notícias SABA.
A emissora Sky News, com sede em Abu Dabi, noticiou que dois líderes houthis, incluindo o chefe do comitê revolucionário supremo do grupo, Mohammed Ali al-Houthi, estavam dentro do palácio no momento em que o ataque aconteceu. Ainda não há informações sobre a situação deles depois do bombardeio.
A coalizão saudita entrou na guerra do Iêmen em 2015 para lutar contra os combatentes houthis que tinham ocpuado grandes partes do país, tomado a capital e forçado o governo ao exílio. 

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