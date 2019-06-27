Bolsonaro vai discursar sobre inovação digital no G20

Brasil recebe aceno de Israel para entrar na OCDE Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil | Arquivo

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) será um dos principais palestrantes no grupo que discutirá inovação digital durante reunião de cúpula do G20 que tem início nesta sexta-feira (28) em Osaka, no Japão.

O assunto é um dos sete a serem debatidos durante a cúpula, que tem duração de dois dias. Além do presidente brasileiro, outros três líderes vão falar sobre o tema.

Entre os tópicos escolhidos para essa edição, estão comércio e investimento; meio ambiente e energia; e empoderamento feminino.

Há seis meses no cargo, esta é a primeira vez que Bolsonaro irá ao encontro anual que reúne os líderes das 20 maiores economias do mundo.

Em janeiro, quando estava há menos de um mês no cargo, estreou em eventos mundiais como presidente ao viajar para Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial.

Ao seleto grupo, formado pela elite econômica e política global, o presidente adotou um discurso genérico. Falou por apenas oito minutos e não detalhou a pauta de reformas que pretende imprimir em seu governo.

Se em Davos havia grande expectativa do recém-eleito presidente, a participação do Brasil em Osaka deverá ser tímida, com uma comitiva de apenas dois ministros e num momento em que o país está fora do foco global.

Os olhares devem se voltar para os presidentes da China, Xi Jinping, e dos EUA, Donald Trump. É esperado que tenham encontro privado para debater a guerra comercial travada entre os dois países.

Em seu discurso, Bolsonaro deve falar sobre iniciativas bem-sucedidas no campo da inovação tecnológica no Brasil, como o sistema bancário e o sistema de declaração do Imposto de Renda.

Além disso, ele dirá que seu governo pretende criar medidas que reduzam a burocracia e abram a economia brasileira para o mundo.

Em artigo para o livro "G20 Japão: Cúpula de Osaka", lançado sob a organização do pesquisador John Kirton, do grupo de estudos do G20 na Universidade de Toronto, Bolsonaro escreveu que seu governo "está transformando o sistema de incentivos para encorajar competição, empreendedorismo e inovação".