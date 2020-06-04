Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Bolsas de Nova Iorque fecham na maioria em baixa, em sessão volátil
Ações cautelosas

Bolsas de Nova Iorque fecham na maioria em baixa, em sessão volátil

As operações desta quinta-feira (04) fecharam sem sinal único, com o Dow Jones ganhando fôlego na reta final dos negócios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 18:08

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 18:08

Bolsa de valores
Bolsa de valores Crédito: Pixabay
As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único, com o Dow Jones ganhando fôlego na reta final dos negócios. O quadro majoritário, porém, foi negativo, em meio a declarações cautelosas da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, das dúvidas sobre a pandemia de coronavírus e as tensões entre Estados Unidos e China e protestos em cidades americanas, embora continue a existir certo otimismo entre investidores com o ritmo da retomada econômica.
O índice Dow Jones fechou em alta de 0,05%, em 26.281,82 pontos, o Nasdaq recuou 0,69%, a 9.615,81 pontos, e o S&P 500 caiu 0,34%, a 3.112,35 pontos.
As declarações da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, de que a economia da zona do euro deve encolher 8,7% neste ano ampararam certa cautela nas bolsas, no início do dia, mesmo que o BCE também tenha elevado estímulos. Ainda pela manhã, as bolsas de Nova York passaram ao território positivo, com otimismo diante da retomada econômica. Horas depois, porém, voltaram a recuar, com baixa em ações de tecnologia, mas também em outros setores.
Entre ações em foco, Boeing subiu 6,43%, após a Air Transport Services, empresa de leasing, informar sobre um acordo para arrendar 12 aeronaves de carga da Boeing para a Amazon. Bancos também se saíram bem, como Citigroup (+4,33%), Goldman Sachs (+2,02%) e Bank of America (+3,76%). Já Apple caiu 0,86%, Alphabet recuou 1,73%, Amazon cedeu 0,72%, Facebook caiu 1,68% e Microsoft, 1,32%.
Na avaliação da Capital Economics, os ativos de mais risco têm se saído melhor no último mês, mesmo diante das evidências do estrago econômico da pandemia, graças a medidas de apoio de governos e bancos centrais. Em relatório, a consultoria diz acreditar que esse cenário pode se estender por um tempo, já que é mais fácil o apoio ser estendido ou ampliado do que diminuir, no quadro atual.

Veja Também

Vendas no varejo da zona do euro sofrem queda histórica de 11,7% em abril

Estímulos devem ser mantidos, diz FMI

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados