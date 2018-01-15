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Incidente

Bolsa de Valores da Indonésia é evacuada após desabamento de estrutura

Houve muita correria e o prédio foi isolado pela polícia; uma estrutura de metal teria caído próximo a um café dentro da instalação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 10:43

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 10:43

Jacarta, Indonésia Crédito: Reprodução/Web
Ao menos 28 pessoas ficaram feridas no desabamento de parte de uma estrutura de metal de um mezanino da Bolsa de Valores da Indonésia, em Jacarta, segundo testemunhas nesta segunda-feira, 15. Dezenas de policiais estavam isolando o edifício de duas torres e de diversos andares, já que houve muita correria.
O diretor da Bolsa de Valores, Alpino Kianjaya, se recusou a comentar o incidente. Os mercados estão no momento na pausa do meio-dia e devem reabrir às 13h30 do horário local.
As imagens que circulavam nas mídias sociais mostravam uma estrutura de metal destroçada que havia desabado em torno de um café Starbucks perto da entrada principal.
A polícia de Jacarta disse que está buscando mais informações sobre o incidente.

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