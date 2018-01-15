Bolsa de Valores da Indonésia é evacuada após desabamento de estrutura

Jacarta, Indonésia Crédito: Reprodução/Web

Ao menos 28 pessoas ficaram feridas no desabamento de parte de uma estrutura de metal de um mezanino da Bolsa de Valores da Indonésia, em Jacarta, segundo testemunhas nesta segunda-feira, 15. Dezenas de policiais estavam isolando o edifício de duas torres e de diversos andares, já que houve muita correria.

O diretor da Bolsa de Valores, Alpino Kianjaya, se recusou a comentar o incidente. Os mercados estão no momento na pausa do meio-dia e devem reabrir às 13h30 do horário local.

As imagens que circulavam nas mídias sociais mostravam uma estrutura de metal destroçada que havia desabado em torno de um café Starbucks perto da entrada principal.