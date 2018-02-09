Bolo de R$ 3,2 milhões é exposto em feira nos Emirados Árabes

Um bolo em formato de noiva com o valor de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 3,2 milhões) foi colocado em exposição em uma feira em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
A criadora do doce é a designer Debbie Wingham. Para a produção da "Noiva de US$ 1 milhão", ela utilizou cinco diamantes que valem US$ 200 mil (cerca de R$ 657 mil) cada um. De acordo com o jornal Khaleej Times, o bolo pesa 120 quilos sendo 25 quilos só de chocolate e levou cinco dias para ser feito.
O currículo de Wingham ainda inclui o bolo mais caro do mundo (avaliado em cerca de R$ 220 milhões) e um vestido preto de diamantes (que custou aproximadamente R$ 16 milhões).
Mas desta vez o doce apresentado não será vendido. Os participantes da feira poderão consumi-lo ao final do evento, em 10 de fevereiro. A Bride Dubai, feira de noivas da cidade, ainda auxilia mulheres a escolherem as roupas para o casamento, organizar a lua de mel e oferece dicas para decorar a futura casa.