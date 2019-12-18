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Estadão

Bolívia pede ordem de prisão contra ex-presidente Evo Morales

Atualmente, o político está refugiado na Argentina, após ter saído do posto em meio a uma onda de protestos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 17:20

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 17:20

Evo Morales, ex-presidente da Bolívia Crédito: Divulgação
A Promotoria de La Paz, na Bolívia, solicitou nesta quarta-feira (18) uma ordem de prisão contra o ex-presidente Evo Morales. Ele é acusado pelos delitos de sedição e terrorismo. Atualmente, o político está refugiado na Argentina, após ter saído do posto em meio a uma onda de protestos.
Com base nessa ordem, a polícia deve cumprir o requerimento judicial, afirmou o coronel-major Luis Fernando Guarachi, chefe da polícia anticrime da capital boliviana. Guarachi falou em entrevista à emissora de televisão Unitel.
Ministro do Governo, Arturo Murillo apresentou há alguns dias uma demanda penal contra Morales, acusando-o de promover violentos enfrentamentos que deixaram 35 mortos. A acusação é baseada em um áudio no qual supostamente se escuta o ex-presidente ordenando que se resistisse e também por um cerco nas cidades a fim de derrubar a presidente interina Jeanine Áñez. 

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