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Grupo extremista

Boko Haram divulga vídeo de garotas supostamente sequestradas em 2014

Um grupo de 12 meninas aparece na filmagem de 21 minutos; cerca de 270 foram capturadas quando estavam em uma escola na cidade de Chibok há quatro anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 13:01

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 13:01

Vídeo divulgado pelo grupo terrorista Boko Haram Crédito: Reprodução
O grupo extremista Boko Haram divulgou um vídeo nesta segunda-feira, 15, no qual mostra algumas garotas que supostamente foram sequestradas da cidade de Chibok, no nordeste da Nigéria, em 2014.
Das aproximadamente de 270 meninas que haviam sido capturadas quando estavam em uma escola, 60 escaparam pouco depois e outras acabaram sendo libertadas após negociações. Estima-se que 100 ainda estejam em poder do Boko Haram.
Um grupo de 12 garotas, algumas grávidas, é visto no vídeo de 21 minutos. Somos as garotas de Chibok. É por nós que vocês estão chorando para que voltemos para casa. Pela graça de Deus, jamais voltaremos, disse uma das meninas.
A agência de notícias Reuters não conseguiu verificar se as garotas que falaram no vídeo estão entre as que foram sequestradas em Chibok.
Abubakar Shekau, líder de uma das facções do Boko Haram, também aparece na filmagem, que foi obtida por um site de notícias com sede nos EUA chamado Sahara Reporters.
Em maio, o Boko Haram libertou 82 meninas após mediações que envolveram um pagamento aos insurgentes e a soltura de alguns membros do grupo que estavam presos. Antes disso, 24 garotas já haviam sido libertadas ou encontradas em 2016.
O Boko Haram matou mais de 20 mil pessoas e forçou cerca de 2 milhões a fugirem de suas casas em uma insurgência que começou em 2009, com a intenção de criar um califado islâmico. Grupos de ajuda humanitária dizem que os extremistas sequestraram milhares de adultos e crianças.

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